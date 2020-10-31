Кулеба назвал условие для диалога Украины с оппозицией Беларуси

Для диалога Украины с лидерами оппозиции Беларуси необходимо знать их позицию по ряду важных вопросов.

Как сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна ведет постоянный диалог "с белорусским народом".

"Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую поддержку", – отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Но мы хотим четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью", – заявил глава МИД.

Только после этого он готов встречаться с белорусскими оппозиционерами.

"Сейчас то, что они артикулируют – ни о чем", – считает Кулеба, имея в виду их позицию по украинским вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга и лидер штаба белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника отказалась признать оккупацию Крыма Россией.