“Кто заменит украинцев в Украине?” Дипломат о миграции рабочей силы в Европе

С 1 сентября Чехия увеличивает квоту для работников из Украины – количество разрешений на работу вырастет с 19 до 40 тысяч. Это самая высокая цифра – для других государств максимум 2 тыс разрешений.

Соответствующее распоряжение о принятии программы по привлечению иностранной трудовой силы правительство Чехии приняло в понедельник, 26 августа. Таким образом чешские власти пытаются решить проблему дефицита рабочей силы в стране.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис рассказал OBOZREVATEL о причинах такого лояльного отношения к украинцам, ситуации на рынке труда в Чехии в целом, преимуществах и недостатках принятой программы, а также о том, что надо делать Украине, чтобы не остаться без своих трудоспособных граждан.

Евгений Перебийнис wikipedia.org

– Правительство Чехии утвердило положение об увеличении квот. Зачем это им?

– В Чехии сложная ситуация на рынке труда. По разным оценкам, им нужно от 200 до 400 тыс. рабочих рук. Здесь самый маленький уровень безработицы – менее 2%. И не только потому, что чехи не хотят идти на маленькие зарплаты. Основна проблема – у них нет сотрудников. И поэтому чехи вступают в конкурентную борьбу за потенциальную рабочую силу – с Польшей и другими странами.

Традиционно так сложилось, что именно украинцы являются наиболее желанными работниками в Чехии: этому способствует историческая и языковая близость. А также то, что на рынке труда Чехии украинцы находятся более 25 лет. И все довольны их трудоспособностью, а также быстрой языковой и ментальной адаптацией.

Те бизнесмены, с которым я встречался, хвалят украинских работников, говоря, мол, “вот бы все были как украинцы, мы бы тогда и проблем не знали”.

– Вы понимаете, сколько украинцев сейчас работает в Чехии?

– По статистике чешского правительства в стране официально проживают 130 тыс. граждан Украины. То есть у них есть временное или постоянное разрешение на работу в Чехии.

Конечно, есть часть граждан, которые не входят в эту цифру – это украинцы, которые работают в Чехии нелегально. Таких нелегальных работников – не больше десяти тысяч.

Например, украинцы массово получают польские разрешения на работу – их получить намного проще, чем чешские (здесь время получения растягивается на 2-3 месяца), и приезжают по таким польским разрешениям работать в Чехию. Но это запрещено. Многие попадаются и, к сожалению, эти люди рискуют получить запрет на въезд в страну. А многие украинцы этого не знают, становясь жертвами недобросовестных посредников, которые убеждают, что так можно.

– А как все таки нужно?

– Мой совет – делать все официальным путем.

Почти год назад чешское правительство приняло решение увеличить квоту для выдачи рабочих виз гражданам Украины с 19600 до 40 тыс. А с 1 сентября вступает в силу решение об упорядочении “Программы Украина” по выдаче рабочих виз. То есть, так начнет заполняться эта квота в 40 тыс.

Согласно этой программе, чешские работодатели могут обращаться к правительству для выдачи виз конкретным украинским гражданам, которых они выбрали себе на работу.

Люди, которые едут по “программе Украина” получают все права, которые есть у граждан Чехии: нормальную зарплату, социальное страхование и даже пенсии (потому что работая официально люди делают отчисления в пенсионный фонд).

Поэтому не стоит обращаться к недобросовестным посредникам – можно не получить не только зарплату, но и и лишится соцвыплат и получить запрет на въезд.

– Какое значение этой программы?

– У этой программы есть две стороны. С одной стороны – хорошо что такая программа принята, ведь она упорядочивает немного хаотичный процесс трудоустройства, выплаты соцстрахования и зарплат. В итоге – нечестные работодатели станут меньше наживаться на украинцах.

Например, теперь уровень оплаты труда не может быть меньше чем оплата труда граждан Чехии. Более того, правительство Чехии приняло решение, что для приезжающих по “программе Украина” зарплата должна быть установлена с коэффициентом в 1,2 – то есть, даже больше чем у самих чехов. Это было сделано специально для стимулирования интереса к работе в Чехии именно у украинцев.

К слову, такое решение вызвало недовольство чешских профсоюзов. Хотя на деле, после выплаты чехам разных надбавок, их зарплаты и зарплаты украинцев выравниваются.

– А вторая сторона программы?

– Обратная ее сторона – это выкачивание рабочей силы из Украины. И мы как посольство усматриваем в этом большую проблему. Конечно, мы не можем обижаться на чехов – они делают то, что нужно им. Так что это уже задача Украины делать свои соответствующие шаги. Пока же получается так, что все, кроме Украины, борются за трудовые ресурсы.

Об этом говорил и президент Украины – что нужно делать многое, чтобы и Украина вступала в конкуренцию за трудовые ресурсы. Нужно не только удерживать людей от отъезда за границу, но и стимулировать возвращение уже уехавших. Сделать это можно только путем принятия правительственной программы, которая будет стимулировать поднятие зарплат и уровня жизни в Украине.

На встречах с чешскими предпринимателями они регулярно обращаются ко мне с просьбой помочь в поиске рабочей силы. Конечно, искусственно стимулировать миграцию рабочей силы из Украины на Запад мы не будем. Но я всегда призываю чешский бизнес инвестировать и открывать их предприятия в Украине. Ведь если они будут платить хотя бы 70% чешской зарплаты, то и нашим людям смысла уезжать за границу уже не будет.

– Украина – это единственный источник пополнения рабочей силой для Чехии?

– Кроме Украины в Чехии приняты похожие проекты также для Сербии, Черногории, (там квота до 2 тыс рабочих), Монголии, Молдовы и Филиппин (до 1 тыс), для Индии – 600, а для Казахстана – 300.

Так что украинская квота – 40 тыс, самая большая. Хотя эта цифра может показаться и небольшой по сравнению с той же Польшей, где работает более 1 млн украинцев.

– Насколько Чехия доброжелательна для украинцев – нет ли случаев дискриминации на национальной почве, как это присутствует в Польше?

– У определенной категории населения Чехии есть некоторые бытовые стереотипы и предубеждения относительно украинцев: за 25 лет сложился стереотип, что они работают на низкоквалифицированных работах – строители, уборщицы и т. п.

Хотя это не совсем так – много украинцев делают серьезный вклад в имидж Чехии и Украины, будучи крупными бизнесменами, художниками, певцами, учеными и т. д.

Но открытой вражды к украинцам и случаев ксенофобии в Чехии конечно же нет. В том числе потому, что отсутствуют исторические причины.

– Чешская программа рассчитана на утечку работников из Украины – или все же это будет переток украинских работников из других стран? С той же Польши.

Это может быть переток из Польши – потому что зарплаты в Чехии немного выше. Но с другой стороны ожидается и переток трудовой силы из Польши и Чехии – дальше в Германию. Ибо со следующего года она тоже собирается либерализовать рынок труда для работников из Украины. А там зарплаты еще выше.

Миграция работников с востока на Запад – не только наша проблема, мы не первые кто с ней столкнулся. Так, 2 млн поляков работает за границей. Чехи тоже уезжают. Но для Украины это особенный вызов – поскольку кто же будет заменять украинцев в Украине?

Для этого и нужна соответствующая правительственная программа.

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