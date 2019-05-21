Кто возглавит МИД: названа кандидатура

Министром иностранных дел может стать представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, новым замглавы АП по международным вопросам – замглавы МИД Елена Зеркаль.

Об этом заявили источники LB.ua в дипломатических кругах. По их данным, эти кандидатуры рассматриваются президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом министра иностранных дел еще должна утвердить Верховная Рада.

Вадим Пристайко Радио Свобода

Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации, а также вместе с Вадимом Пристайко они присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Пристайко в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от Зеленского.

Он также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 17 мая написал заявление о своей отставке.

Позже он сообщил о позитивных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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