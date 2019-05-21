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Кто возглавит МИД: названа кандидатура

6.9тЧитать материал на украинском

Министром иностранных дел может стать представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, новым замглавы АП по международным вопросам – замглавы МИД Елена Зеркаль.

Об этом заявили источники LB.ua в дипломатических кругах. По их данным, эти кандидатуры рассматриваются президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом министра иностранных дел еще должна утвердить Верховная Рада.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Радио Свобода

Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации, а также вместе с Вадимом Пристайко они присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

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Пристайко в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от Зеленского.

Он также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

  • 2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

  • 2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

  • 2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

  • 2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

  • 2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

  • 2012-2014 - посол Украины в Канаде.

  • 2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

  • С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Вадим ПристайкоЕлена ЗеркальВладимир Зеленский
Место
Украина
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Какелы, будьте бдительны. Уж больно этот кандидат на Зурабова похож. Может брат его?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То есть...замы займут места начальников...ну и где новизна?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Представитель Украины в НАТО звучит, как министр марсианских дел
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