Кто возглавит МИД: названа кандидатура

Министром иностранных дел может стать представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, новым замглавы АП по международным вопросам – замглавы МИД Елена Зеркаль.
Об этом заявили источники LB.ua в дипломатических кругах. По их данным, эти кандидатуры рассматриваются президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом министра иностранных дел еще должна утвердить Верховная Рада.
Вадим Пристайко
Радио Свобода
Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации, а также вместе с Вадимом Пристайко они присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.
Пристайко в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от Зеленского.
Он также отметил, что на данный момент он от имени МИД помогает переходной команде в проведении эффективных международных встреч.
Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.
2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).
2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.
2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.
2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.
2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.
2012-2014 - посол Украины в Канаде.
2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.
С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин 17 мая написал заявление о своей отставке.
Позже он сообщил о позитивных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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