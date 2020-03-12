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12 марта • обновлено в 14:30
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Кто такой Сергей Тамарин, устроивший перепалку с Сивохо

12.9т
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Ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин, который вступил в перепалку с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, возглавляет киевскую ячейку "Нацкорпуса", а в прошлом баллотировался в нардепы от "Свободы".

OBOZREVATEL узнал, что еще известно о нем.

На официальном сайте "Национального корпуса" указано, что Сергей Тамарин (позывной "Собер") воевал на Донбассе в составе "Азова". "Освобождал Мариуполь, Марьинку, участвовал в дальнейшей обороне Мариуполя, Широкинськой наступательной операции", – отмечается там.

Сергей Тамарин

Сергей Тамарин

Отмечается, что позже он создал одно из формирований спецназа МВД – роту "Восток", которой лично командовал и "активно развивал проекты гражданской обороны".

В июне 2019 года Тамарин возглавил киевскую ячейку "Нацкорпуса".

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, также он в 2019 году баллотировался в нардепы от партии "Свобода" (№87 в партийном списке).

В декларации Тамарина за июль 2019 года указано, что он владеет стандартным "набором": квартира, земельный участок и авто Jeep Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента Сивохо написал пост, в котором обвинил националистов в разжигании войны, однако отметил, что никто не остановит его команду на пути к миру.

После конфликта полиция задержала 15 человек, их запаковали в автобусы и увезли. По факту произошедшего начато уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Сергей Тамарин Сергей Сивохо
Место
Украина
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А что они все как моджахеды выглядят?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Надо было сивохе в его жирную рожу плюнуть и ногой растереть, ну да успеется ещё. А Сергей молодец, честный человек, не лицемер
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Кто такой Сергей Тамарин ? Это типичный пример того, кто ничего путного в своей жизни не сделавший и уже не сделающего ! Напишите кем он был до 2014 года ?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куралесов Вася, и главное, когда вот такие Тамарины придут и за тобой, тогда и расскажешь про прыщи.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Куралесов Вася, это из личного опыта ? Почему ты считаешь, что все такие ?
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