Кто такой Сергей Тамарин, устроивший перепалку с Сивохо

Ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин, который вступил в перепалку с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, возглавляет киевскую ячейку "Нацкорпуса", а в прошлом баллотировался в нардепы от "Свободы".

OBOZREVATEL узнал, что еще известно о нем.

На официальном сайте "Национального корпуса" указано, что Сергей Тамарин (позывной "Собер") воевал на Донбассе в составе "Азова". "Освобождал Мариуполь, Марьинку, участвовал в дальнейшей обороне Мариуполя, Широкинськой наступательной операции", – отмечается там.

Сергей Тамарин

Отмечается, что позже он создал одно из формирований спецназа МВД – роту "Восток", которой лично командовал и "активно развивал проекты гражданской обороны".

В июне 2019 года Тамарин возглавил киевскую ячейку "Нацкорпуса".

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, также он в 2019 году баллотировался в нардепы от партии "Свобода" (№87 в партийном списке).

В декларации Тамарина за июль 2019 года указано, что он владеет стандартным "набором": квартира, земельный участок и авто Jeep Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента Сивохо написал пост, в котором обвинил националистов в разжигании войны, однако отметил, что никто не остановит его команду на пути к миру.

После конфликта полиция задержала 15 человек, их запаковали в автобусы и увезли. По факту произошедшего начато уголовное производство по статье "хулиганство, совершенное группой лиц".

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