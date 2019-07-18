Кто пройдет в Верховную Раду: названо топ-5 партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, которое проводилось с 9 по 16 июля. Так, 53% взрослого населения Украины скорее всего пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.

Выборы "РБК-Украина"

На момент опроса в Верховную Раду прошли бы пять партий: "Слуга народа" (43,1% от тех, кто планирует прийти на выборы, и 45,7% от тех, кто определился с выбором), "Европейская солидарность" (10 6% и 11,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (7,6% и 8,1%), "Голос" (7,6% и 8,1%), "Батьківщина" (7,3% и 7,7%). Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

Результаты опроса Info Sapiens

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, почему социологи запутывают украинцев. На днях появилась информация о том, что в Раду могут пройти пять партий, а список лидеров изменился.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся