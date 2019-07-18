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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кто пройдет в Верховную Раду: названо топ-5 партий

10.5т Читать материал на украинском

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Батьківщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, которое проводилось с 9 по 16 июля. Так, 53% взрослого населения Украины скорее всего пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.

Выборы

Выборы

"РБК-Украина"

На момент опроса в Верховную Раду прошли бы пять партий: "Слуга народа" (43,1% от тех, кто планирует прийти на выборы, и 45,7% от тех, кто определился с выбором), "Европейская солидарность" (10 6% и 11,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (7,6% и 8,1%), "Голос" (7,6% и 8,1%), "Батьківщина" (7,3% и 7,7%). Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

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Результаты опроса

Результаты опроса

Info Sapiens

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, почему социологи запутывают украинцев. На днях появилась информация о том, что в Раду могут пройти пять партий, а список лидеров изменился.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос" ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность"
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
а партию Шария с РЕАЛЬНЫМИ 11-12% пропагандоны в упор не хотят видеть))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все здравомыслящие украинцы будут голосовать за ПАРТИЮ ШАРИЯ, которая набрала около 21%
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2 из 4 ответов | показать все
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
каратель свидомитов, Ок, очень интересно!!!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Мельников Дмитрий, на выборах президента России я прогнозировал такие же показатели у Грудинина и не ошибся - через пару дней проверим и этот прогноз)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шарий вас всех умоет. А все эти "рейтинговые агентства" обосрутся на весь мир . И больше никто никогда не станет доверять их "рейтингам"..... ну кроме кастрюль конечно
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