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Кто победит на выборах президента: украинцы назвали двух фаворитов

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Следующим президентом Украины станет либо действующий глава государства Петр Порошенко, либо лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Именно эти два политика имеют высокие шансы встретиться во втором туре президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 12 по 21 декабря социологическим центром имени Михаила Драгоманова.

"Как показывают результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Юлия Тимошенко (17,3% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Петр Порошенко (14,4% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах). Именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур", — отметил социолог, профессор Сергей Штепа.

На третьем месте рейтинга находится Владимир Зеленский, который получил 11,9%. Далее следуют Анатолий Гриценко (7,1%), Юрий Бойко (6,4%), Олег Ляшко (5,6%), Святослав Вакарчук (5,1%).

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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Менее 5% получили такие кандидаты: Александр Шевченко (3,7%), Андрей Садовый (2,7%), Сергей Тарута (2,6), Евгений Мураев (2,3%), Валентин Наливайченко (1,1%) и Роман Бессмертный (1,1%). Остальные кандидаты набирают менее 1%.

На вопрос "Кто по вашему мнению победит на выборах президента Украины (независимо от ваших симпатий)?" 21,1% опрошенных ответили, что — Юлия Тимошенко. Практически столько же опрошенных, 21%, считают, что президентом останется действующий глава государства Петр Порошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Пресс-служба "Батьківщини"

Эксперты также подчеркнули, что с приближением официального старта президентской кампании уменьшается количество избирателей, которые не определились с выбором. Сейчас оно составляет 12,6% среди тех, кто примет участие в голосовании.

В проведенном опросе украинцы высказали и мнение по поводу создания автокефальной поместной православной церкви в Украине. В частности, этот шаг поддерживает все больше украинцев — 54,7%. Не поддерживают религиозную реформу лишь 17,7%, не определились с отношением к вопросу 8,4% и не интересуются этой тематикой 19,2% респондентов.

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"При сохранении существующей электоральной динамики президент Порошенко, который инициировал процесс образования автокефальной церкви, имеет неоспоримые шансы получить преимущество в первом туре или победить во втором туре", — считает политолог Ростислав Балабан.

Что касается проблем, которые больше всего волнуют украинцев, то здесь, согласно итогам опроса, на первом месте находятся военные действия на востоке Украины (68,3%), на втором — коррупция в органах власти (38,5%), на третьем — рост цен (33,3% ). Наименьшее число украинцев волнует вопрос сохранения статуса русского языка (2,4%).

Исследование было проведено методом личного интервью во всех областях Украины, кроме временно оккупированных АР Крым и территорий ОРДЛО. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре лидерами предвыборных симпатий украинцев также были Тимошенко и Порошенко. Уровень их поддержки, согласно опросу социологического центра имени Михаила Драгоманова, тогда составлял 15,1 и 11,4% соответственно.

Букмекеры, в свою очередь, также считают Тимошенко фаворитом на должность президента Украины, а ее главными конкурентами — Гриценко и Порошенко.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Петр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
А я думал это Ольга Попова и София Ильченко, не угадал.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
2 ДЕБИЛА ЭТО СИЛА!
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