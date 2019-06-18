КСУ не сможет остановить выборы: в ЦИК сделали громкое заявление

Конституционный суд Украины, который рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, может признать его неконституционным, однако остановка досрочных выборов в его полномочия не входит.

Такое заявление в интервью BBC News Україна сделала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд – единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", – пояснила она.

Татьяна Слипачук censor.net.ua

По словам Слипачук, ЦИК необходимо будет понять мотивы и обоснования будущего решения, чтобы осуществить необходимые шаги. "Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства", – подчеркнула она.

Зеленский в Конституционном суде

Отметим, ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что Конституционный суд признает его указ законным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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