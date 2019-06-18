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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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КСУ не сможет остановить выборы: в ЦИК сделали громкое заявление

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Конституционный суд Украины, который рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, может признать его неконституционным, однако остановка досрочных выборов в его полномочия не входит.

Такое заявление в интервью BBC News Україна сделала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя. Потому что КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", – пояснила она.

Новости
КСУ против Зеленского: Парубий передал документы, которые могут сорвать выборы

Татьяна Слипачук

Татьяна Слипачук

censor.net.ua

По словам Слипачук, ЦИК необходимо будет понять мотивы и обоснования будущего решения, чтобы осуществить необходимые шаги. "Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства", – подчеркнула она.

Зеленский в Конституционном суде

Зеленский в Конституционном суде

Отметим, ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что Конституционный суд признает его указ законным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

  • 11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Татьяна Слипачук
Место
Украина
Теги
ксуКонституционный суд УкраиныЦИК
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Упс, а сколько у нас за переворот дают?
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