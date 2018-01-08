Крым вернут Украине при трех условиях – Марат Гельман

Российский политтехнолог, а также известный галерист, коллекционер и публицист Марат Гельман считает, что Крым может быть деоккупирован и возвращен под контроль властей Украины при трех условиях.

Об этом Гельман рассказал "Обозревателю".

При этом, по его мнению, неверно использовать в данном контексте такие выражения, как "исправить ситуацию", "вернуть Крым".

"Мне кажется, что мы неверно пользуемся такими словами, как "исправить ситуацию", "вернуть Крым". Ну, время же не течет вспять, и история - не кинолента, которую можно прокрутить обратно до, например, 2013 года. Тот, кто будет в России после Путина, действительно вынужден будет разбирать оставленное наследство, но должен будет предложить новую политику, а не возврат к старой, докрымской", - отмечает Гельман.

Марат Гельман. Источник фото: соцсети

Политтехнолог считает, что по хорошему сценарию Украина к тому времени будет уже страна с антикоррупционным законодательством, свободными СМИ и независимыми судами.

"Россия тоже по хорошему сценарию будет все еще страной в тех же границах, но в отличие от сегодняшнего дня - будет исчерпан лимит лояльности граждан к власти и будет истощенная санкциями и противостоянием с миром экономика. В этой ситуации еще до разных международных процедур новая власть сможет не "вернуть Крым Украине", а отменить решение о присоединении Крыма с обращением к мировому сообществу - участвовать в дальнейшей судьбе полуострова, гарантировать, чтобы проживающие в Крыму в этот переходный период были и в безопасности и не были лишены своих прав", - говорит Гельман.

По его мнению, такой шаг будет демонстрацией того, что новый курс в России на полную интеграцию с Европой - не слова, а стратегия новой власти.

"Я вовсе не уверен, что присоединение к Украине будет таким же простым, как отделение от Украины, но это уже будет вопрос и самой Украины, ее законодательства, и ЕС, и правозащитных организаций, контролирующих соблюдение прав человека", - считает Гельман.

Марат Гельман. Источник фото: соцсети

"Думаю, это будет новая ситуация, в которой Крым будет гораздо более автономен, чем это было и в украинский, и в российский период. Но автономия все же украинская. При этом Россия предложит всем, кто хочет остаться гражданином страны, новое место жизни в России и попросит у ЕС на эту программу денег", - добавляет он.

По словам Гельмана, это все идеальный сценарий, и чтобы он стал реален, нужно три условия:

1. Украина справилась со своими внутренними проблемами как постсоветскими, так и новыми, и привела свое законодательство в соответствие со стандартами ЕС.

2. ЕС преодолел кризис и не потерял интерес к расширению.

3. В России мирно власть перешла от путинской клики к политикам нового типа, выдвиженцам из гражданского общества и образованного класса.

Как сообщал "Обозреватель", президент России Владимир Путин аннексировал украинский Крым в марте 2014 года.