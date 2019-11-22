"Крым наш!" В команде Зеленского раскрыли первые детали операции по возврату полуострова

Команда президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил об отсутствии формулы деоккупации Крыму, активно нарабатывает стратегию возвращения аннексированного Россией украинского полуострова.

Об этом заявил руководитель Представительства главы государства в АРК Антон Кориневич в интервью LB.ua. Он рассказал о политико-дипломатических путях, которые власть намеренна внедрять в целом для возвращения оккупированных территорий страны.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым – наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", – заверил Кориневич.

Владимир Зеленский

По его словам, площадкой для этого есть рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте. И во время первого ее заседания в начале октября президент поставил перед ними несколько главных задач.

"Первое – работа с дискриминационными положениями в отношении жителей временно оккупированных территорий. Самый известный пример – "крымчане-нерезиденты" (открыть счет в банке могут только те жители полуострова, которые имеют справку внутренне перемещенного лица. – Ред.). Второе – наработки концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса. Третье – наработки стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Плюс решение вопроса о привлечении к ответственности тех, кто совершил преступления, нарушая права человека", – сообщил постпред президента в АР Крым.

Антон Кориневич Крим.Реалии

Он отметил, что комиссия отвечает только за юридическую составляющую. Что же касается политической, то важными являются документы, которые были наработаны в течение последних лет.

"Те законопроекты, которые мы разрабатываем, пойдут дальше – к президенту, а затем в Верховную Раду. Поэтому не думаю, что наша роль каким-то образом нивелирована. Мы четко понимаем, как нам работать. У нас поставлена задача – представить, в частности, законопроект о переходном правосудии до конца 2019 года", – убеждает Кориневич.

Поспред президента заверил, что тот готов на решительные шаги ради возвращения Крыма. Мол, никто не собирается сдавать позиции и нет оснований говорить о каких-то уступках в этом вопросе.

"Уже шестой год оккупации, и речь идет прежде всего о реинтеграции граждан. Нужно поддерживать связи с теми, кто знает, что такое Украина. И мы этим занимаемся", – заявил он.

Однако подробно о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по деоккупации и какие политические моменты в ней будут прописаны, рассказать отказался.

Аннексированный Крым Главком

"Скажу вам о себе лично и о тех людях, которые сейчас работают в руководстве Представительства. Мы мотивированы на результат. Мы не получаем удовольствие от одного только процесса. Я искренне верю в то, что Украина вернет контроль над Крымом. Если бы я думал иначе, то занимался бы, наверное, чем-то другим", – ушел от ответа Кориневич.

По его словам, сейчас никто не может сказать, когда Украине наконец удастся вернуть контроль над аннексированным Россией полуостровом. Но сейчас государство должно делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезало с повестки дня – держать его на государственном и международном уровне.

Он добавил, что не как представитель президента, а как гражданин Украины верит в то, что Крым можно вернуть при президентстве Путина.

"Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества. Понимаем, что оккупированная территория полуострова очень милитаризована РФ. Но сегодня в контексте Крыма и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", – подытожил Кориневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября на форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно создать государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Гарант подчеркнул, что необходимо развивать информационную и гуманитарную политику в отношении временно оккупированных территорий.

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