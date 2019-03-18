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"Крым – это Украина!" В Евросоюзе резко поставили на место Россию 

1.8тЧитать материал на украинском

Европейский Союз будет неизменным в своей политике непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Брюсселе, открывая заседание Совета ЕС, передает "Интерфакс".

"Мы подчеркиваем наше европейское единство и наше обязательство в отношении того, что вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать выполнять нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым – это Украина", - сказала она.

"Об этом мы опять сказали в нашем совместном заявлении вчера (17 марта. - Ред.), за что я хочу вас поблагодарить. Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула Могерини.

Федерика Могерини

Федерика Могерини

24 канал

Кроме того, она указала, что милитаризация Крыма и Севастополя за этот период повлекла негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, а увеличение напряжения в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма.

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"ЕС ожидает, что Россия безоговорочно и безотлагательно освободит захваченных членов команд", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист отметил, что Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, аннексировав Крым, а против всей Европы.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Федерика Могерини
Место
БельгияБрюссель
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалики до сих пір ще не зрозуміли,що від анексії Криму їм стало гірше,а не краще. Чи стали вони краще жити? Чи стали багатшими? Чи стали від цього щасливішими? Ні. А скоріш навпаки. Крим був дотаційним. Таким і залишився. Усі проблеми Криму рашисти узяли на себе. А це і виплати пенсій і нібито вкладання мільярдів у Крим. А насправді пуйлом і його злодіями,розкрадання цих грошей. Та ще й санкції,і платити за анексію Україні доведеться. А це ще більше збідніння рашиків. Як цього можна не розуміти???
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Евросоюзе резко поставили на место Россию. Россия мягко пятый год, посылает Евросоюз на детородный орган))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Какая "резкая" тётка 😁
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