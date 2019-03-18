"Крым – это Украина!" В Евросоюзе резко поставили на место Россию 

Европейский Союз будет неизменным в своей политике непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Брюсселе, открывая заседание Совета ЕС, передает "Интерфакс".

"Мы подчеркиваем наше европейское единство и наше обязательство в отношении того, что вопрос Крыма стоит в приоритетах нашей повестки дня, и мы будем продолжать выполнять нашу политику непризнания незаконной аннексии. Крым – это Украина", - сказала она.

"Об этом мы опять сказали в нашем совместном заявлении вчера (17 марта. - Ред.), за что я хочу вас поблагодарить. Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнула Могерини.

Федерика Могерини 24 канал

Кроме того, она указала, что милитаризация Крыма и Севастополя за этот период повлекла негативное влияние на ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря, а увеличение напряжения в Керченском проливе в ноябре прошлого года стало еще одним последствием незаконной аннексии Крыма.

"ЕС ожидает, что Россия безоговорочно и безотлагательно освободит захваченных членов команд", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист отметил, что Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, аннексировав Крым, а против всей Европы.

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