"Крепчаем": Украина получит военную технику из ЕС

Украина подписала соглашение о закупке французских вертолетов для нужд спасателей.

"С министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом подписали Соглашение о закупке современных вертолетов Airbus Helicopters. Вместе с нашими Mи-8, Airbus Helicopters - в рамках современного сервиса мобильной вертолетной службы будут выполнять задачи НПУ, ГСЧС, погранслужбы и Нацгвардии", – сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что парк МВД пополнят 55 вертолетов.

"По факту подписанного сегодня с Францией соглашения, вертолетный парк МВД пополнят 55 сверхсовременных вертолетов компании Airbus Helicopters. Уже в этом году рассчитываем получить первые 4 вертолета для новой службы реагирования - в том числе медицинские и спасательные вертолеты. Крепчаем!" – резюмировал Аваков.

Как сообщал "Обозреватель", в январе украинцам продемонстрировали новые отечественные вертолеты SL-231 Scout, которые производят в Киевской области.