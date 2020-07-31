Кравчук рассказал, почему трудно "просто перестать стрелять" на Донбассе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, заявил, что остановить войну на Донбассе – непросто, поскольку многие террористы воюют там за деньги.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "РБК-Украина". По его убеждению, даже если президент России Владимир Путин прикажет им прекратить стрелять, то они могут его не послушать.

"Если вопрос в том, чтобы прекратить огонь, то это не очень просто. Потому что на той стороне есть много людей, которые пришли не просто воевать, а пришли заработать деньги. Там есть много людей, которые пришли не с добрыми намерениями и не с хорошей духовностью, и управлять ими ... Многие думают, будто Путин сказал и они сразу "слушаюсь!" и прекратили стрелять", – отметил Кравчук.

По его словам, украинская сторона должна постоянно вносить предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также быть способной к переговорам и уступкам.

"Давайте мы научимся терпению. Главное, чтобы мы были на стороне инициативы, чтобы мы постоянно вносили инициативы, чтобы мы постоянно вносили предложения, чтобы мы их аргументировали, были способны к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам. Только всегда говорили, что уступка имеет быть двусторонняя. Если это только с одной стороны, то таких переговоров не должно быть, они не дают пользы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбасса. Он будет работать на общественных началах.