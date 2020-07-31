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Кравчук рассказал, почему трудно "просто перестать стрелять" на Донбассе

Глеб Иванов
Политика
1,9 т.
Кравчук рассказал, почему трудно 'просто перестать стрелять' на Донбассе

Кравчук рассказал, почему трудно "просто перестать стрелять" на Донбассе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске, заявил, что остановить войну на Донбассе – непросто, поскольку многие террористы воюют там за деньги.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "РБК-Украина". По его убеждению, даже если президент России Владимир Путин прикажет им прекратить стрелять, то они могут его не послушать.

"Если вопрос в том, чтобы прекратить огонь, то это не очень просто. Потому что на той стороне есть много людей, которые пришли не просто воевать, а пришли заработать деньги. Там есть много людей, которые пришли не с добрыми намерениями и не с хорошей духовностью, и управлять ими ... Многие думают, будто Путин сказал и они сразу "слушаюсь!" и прекратили стрелять", – отметил Кравчук.

По его словам, украинская сторона должна постоянно вносить предложения по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также быть способной к переговорам и уступкам.

"Давайте мы научимся терпению. Главное, чтобы мы были на стороне инициативы, чтобы мы постоянно вносили инициативы, чтобы мы постоянно вносили предложения, чтобы мы их аргументировали, были способны к переговорам, компромиссам, предложениям и уступкам. Только всегда говорили, что уступка имеет быть двусторонняя. Если это только с одной стороны, то таких переговоров не должно быть, они не дают пользы", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбасса. Он будет работать на общественных началах.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеЛеонид Кравчук
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