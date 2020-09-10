Кравчук не считает, что отмена инспекции позиций ВСУ – это срыв Минских соглашений

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что срыв инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы не означает отмену Минских соглашений.

В эфире телеканала "Украина 24" 10 сентября первый президент Украины сказал, что Киев попросил ОБСЕ провести в ближайшее время заседание специальной группы по безопасности.

Он добавил, что соответствующее письмо отослано координатору ОБСЕ Хайди Грау.

"Я не думаю, что сегодняшний срыв тех договоренностей, которые были вчера, возле населенного пункта Шумы, это сразу уже является срывом Минских соглашений", – сказал Кравчук.

Также он напомнил, что Россия требовала проинспектировать несколько новых точек и подписания протоколов, которые не предусмотрены Минскими соглашениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ. Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram