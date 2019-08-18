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Кравчук назвал "уникальный" итог 100 дней Зеленского

13.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в первые 100 дней на посту, которые истекают 28 августа, оказался в уникальной ситуации, которая отличает его от предшественников.

Такое мнение в интервью ObozTV высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, Зеленский в начале своей каденции фактически был лишен реальной власти.

"100 дней Зеленского и 100 дней предыдущих президентов совсем отличаются друг от друга. 100 дней Зеленского – без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Таких "без" много", – отметил Кравчук.

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По его мнению, "шестой президент Зеленский единственный попал в ситуацию, когда старая власть не помогает, а наоборот – создает трудности".

Бывший глава государства напомнил, что Верховная Рада "не приняла фактически ни один документ, который вносил президент Зеленский".

"Ситуация для Зеленского уникальна – по сути, власть не его, а народ ему доверил. Такой ситуации я не помню за годы независимости", – добавил Кравчук.

При этом он уточнил, что ситуация для нынешнего главы государства кардинально изменится после начала работы нового парламента и назначения Кабинета министров.

Кравчук назвал "уникальный" итог 100 дней Зеленского

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде президента Украины Владимира Зеленского наметили существенные перестановки в будущем Кабмине и решили объединить сразу несколько ведомств.

Интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком смотрите в эфире ObozTV 24 августа в 19:00

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Леонид Кравчук Владимир Зеленский
Место
Украина
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Voytkevich Vladimir
Voytkevich Vladimir
Не убедил, Макарыч...(
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