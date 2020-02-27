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27 февраля • обновлено в 12:39
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Королевскую со скандалом выгнали из Львова из-за России

2.2т
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Во время выездного заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове произошел скандал с народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Она отказалась отвечать на вопрос, является ли Россия страной-агрессором.

После этого активисты потребовали, чтобы политик покинула заседание и начали скандировать "Вон из Львова!", "Позор!", а также призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook один из очевидцев конфликта, волонтер Игорь Стефанюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наталья Королевская

Наталья Королевская

Скриншот видео

В итоге заседание во Львовской ОГА было сорвано. Королевская так и не озвучила фразу, которую от нее ждали, хотя признала, что временно оккупированные Крым и Донбасс – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда. Там проходило заседание по делу фальсификаций на 52-м избирательном округе. К ней подошла местная жительница и пожалела нардепа, заявив, что "на женщину подняло руку приехавшее бандерье".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Наталья Королевская
Место
Украина Львов
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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