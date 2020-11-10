Корниенко сказал, когда обнародуют результаты опроса Зеленского

О результатах президентского опроса будет известно только после оглашения официальных итогов местных выборов.

Об этом на брифинге во вторник, 10 ноября, сообщил глава партии "Слуга народа", первый зампредседателя фракции Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", – отметил он.

По его словам, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, когда опубликуют результаты опроса президента Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что результатов так называемого опроса Зеленского до сих пор нет, а анкеты якобы выбросили за ненадобностью.