"Корит себя!" Появились результаты полиграфа еще одного "слуги народа"

Глава подкомитета по организации и налогообложению игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (Слуга народа) не владеет информацией о возможных предложениях или фактах получения взятки.
Об этом свидетельствуют предварительные данные теста на полиграфе, сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова, передает "Интерфакс-Украина".
"Никаких реакций, которые бы свидетельствовали, что он получал незаконное вознаграждение или вступал в сговор по этому поводу, не зафиксировано. Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала она.
Олег Марусяк
molbuk.ua
По словам Половникова, нардеп "упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде".
"Больше никакой скрытой информации не было", - сказала эксперт.
Половникова добавила, что окончательные результаты будут в пятницу, 25 октяря, во второй половине дня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа нардепов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.
23 октября Дубинский первым прошел проверку на детекторе лжи.
При этом глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который также пришел на проверку полиграфом вслед за Дубинским, не смог его пройти.
Нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк на полиграфе заявила, что не получала взяток, но скрыла информацию о возможных взяточниках.
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