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24 октября • обновлено в 15:24
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"Корит себя!" Появились результаты полиграфа еще одного "слуги народа"

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Глава подкомитета по организации и налогообложению игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (Слуга народа) не владеет информацией о возможных предложениях или фактах получения взятки.

Об этом свидетельствуют предварительные данные теста на полиграфе, сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких реакций, которые бы свидетельствовали, что он получал незаконное вознаграждение или вступал в сговор по этому поводу, не зафиксировано. Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала она.

Олег Марусяк

Олег Марусяк

molbuk.ua

По словам Половникова, нардеп "упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде".

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"Больше никакой скрытой информации не было", - сказала эксперт.

Половникова добавила, что окончательные результаты будут в пятницу, 25 октяря, во второй половине дня.

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Место
Украина
Теги
полиграф детектор лжи Партия Слуга народа
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