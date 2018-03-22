"Контракт с Богом": Червоненко рассказал, как его обрезание помогло Ющенко стать президентом

Экс-министр транспорта и связи Украины и бывший нардеп Евгений Червоненко уверяет, что одним из залогов победы Оранжевой революции был обряд обрезания, который он провел во время активных протестов в Киеве.

Как рассказал он в эфире программы "Бацман Live", 21 ноября 2004 года во время второго тура президентских выборов, ему как начальнику безопасности штаба Виктора Ющенко со всех сторон пришла информация, "что будет беспредел ночью, нас будут кончать".

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"На Боричевом Току, в нашем штабе, – паника. Плачут. Я говорю: "Да успокойтесь, вы знали, во что играли. Давайте же хоть умрем пацанами. Вы чего? Вы же кричали, что народ за нами. Ведите себя достойно! Стыдно даже перед теми, кто нас кончает, как бы вы их ни называли". Встретился с братом. Я сказал ему: "Игорь, меня кончат первым". Он говорит: "Пошли". И он меня завел в синагогу Бродского! Заготовкой это быть не могло. Открывает раввин Тору на 247-й странице и говорит: "Произойдет чудо. Вы победите. Но для этого надо заключить контракт". Я спрашиваю по еврейской народной привычке: "Сколько бабок?" Он мне: "Нет, ты заключишь контракт с Богом". – "Какой? Где подписывать?". Раввин говорит: "Обрезание сделаешь". Я сделал. И все – мы победили. Эйфория", - рассказал Червоненко.

Напомним, также Червоненко рассказал, как Янукович не допустил бойню в Киеве в 2014 году, хотя войска уже "стояли на Нивках".