1. Вынужден временно приостановить свое участие в программах канала 112, а также сотрудничество с Комсомольской правдой в Украине, которые, опубликовав на своих сайтах домыслы обо мне со ссылкой на сомнительный анонимный источник или друг на друга, не стали при этом публиковать мой ответ, размещенный на ряде других сайтов и на моей странице в Фейсбуке, вследствие чего информация получилась односторонней и не объективной, чем были нарушены мои гражданские права, а мне нанесен моральный ущерб. С каналом же 1+1 я не работаю давно — ввиду возмутительных провокаций со стороны корреспондента канала в ВР, которая занята изобретением фейковых новостей.

2. Поддерживаю неожиданно реалистичную и грамотную — на удивление совершенно не популистскую — позицию Минфина (сам министр ее, правда, не озвучил) относительно невозможности повышения сегодня минимальной зарплаты.

Когда на предприятии есть деньги, оно само, не дожидаясь Минфина, повышает зарплаты, чтобы не потерять своих последних работников, и без того готовых к выезду в Польшу или другие страны.

Поэтому данное повышение ничего позитивного на самом деле дать не может и просто вынудило бы те фирмы, у которых нет денег, массово отправлять людей в неоплачиваемый отпуск либо оформлять их на неполное рабочее время, а то и переводить в тень или вовсе увольнять.

На бюджетных хронически недофинансируемых предприятиях именно так при волюнтаристском росте минзарплаты всегда и происходит.

Кроме того, после подобных решений неизбежен рост цен, из-за чего в условиях, когда объективных предпосылок для роста социальных стандартов безграмотно управляемая и бесстыдно разворовываемая экономика не дает, фактическая реальная зарплата для большинства, наоборот, уменьшается — вследствие ничтожной покупательной способности нарисованных правительством денег.

Но главное — при этом снова растет единый социальный взнос, в том числе даже для переведенных на неполные ставки, а также для не имеющих дохода предпринимателей.

Таким образом, фактически ростом минимальной зарплаты у нас в последнее время называют банальный рост ЕСВ.

Новости Откуда моя мама взяла полмиллиона

3. Читаю текст Конституции Украинской Народной Республики 100-летней давности — от 29 апреля 1918 года, которая ни дня не действовала и которую легко найти в Сети.

Изумительный язык и совершенно великолепный текст.

Никакого президента (в связи с чем процитирую Виталия Портникова: "Лучшее, что могли бы сделать украинские политики для украинского народа — лишить его сомнительной обязанности общенародного избрания президента страны. Нужно сказать честно: украинцы просто не умеют этого делать. Они не главу государства избирают, а отца родного, который обязан их всех быстро осчастливить. А так как быстрого счастья в нашей стране в ближайшие десятилетия не предвидится, избиратели будут ненавидеть любого своего избранника. У украинского президента всегда будет только один выбор — между диктатурой и бессилием.");

парламент избирается на 3 года с реально прописанным правом отзыва этого органа населением.

Присутствовать на заседаниях должно не менее половины состава, но для принятия решения достаточно голосов большинства от присутствующих.

Замечательно выписаны гражданские права, а также многие интересные детали.

100 лет спустя есть чему поучиться.