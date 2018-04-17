Константинополь дал "зеленый свет": Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви

Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщив, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода", – заявил он.

Глава государства пояснил, что не может открыть все детали встречи, но уже есть ряд ключевых моментов, которые должны обеспечить этот процесс.

Порошенко сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

"У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью – все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов всех церквей.

"Двери открыты, и епископы других церквей подписали или рассматривают возможность подписания обращения к Его Всесвятости относительно предоставления нам томоса на автокефалию", – добавил он.

Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віруючі матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 апреля 2018 г.

В свою очередь в УПЦ Киевского патриархата заявили о поддержке инициативы Порошенко.

"В Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной церкви в Украине его всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой Поместной православной церкви", - говорится в сообщении.

При этом в УПЦ МП назвали инициативу власти создать единую украинскую церковь "большим пшиком" и заявили, что это не является компетенцией государства.

Как сообщал "Обозреватель", о том, что Порошенко объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви ранее стало известно СМИ.