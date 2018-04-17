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Константинополь дал "зеленый свет": Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви

16.7тЧитать новость на украинском

Украина будет просить Вселенского патриарха о предоставлении автокефалии Украинской Церкви.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с председателями парламентских фракций, сообщив, что встречался с Патриархом Вселенским Варфоломеем, а также с членами Синода, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви. Это покажет не только позиция Вселенского патриарха, но и позиция членов Синода", – заявил он.

Глава государства пояснил, что не может открыть все детали встречи, но уже есть ряд ключевых моментов, которые должны обеспечить этот процесс.

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Порошенко сообщил, что все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

"У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью – все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов всех церквей.

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"Двери открыты, и епископы других церквей подписали или рассматривают возможность подписания обращения к Его Всесвятости относительно предоставления нам томоса на автокефалию", – добавил он.

В свою очередь в УПЦ Киевского патриархата заявили о поддержке инициативы Порошенко.

"В Украинской православной церкви Киевского патриархата единодушно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии Православной церкви в Украине его всесвятейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем и Константинопольской Матерью-Церковью, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждения единой Поместной православной церкви", - говорится в сообщении.

При этом в УПЦ МП назвали инициативу власти создать единую украинскую церковь "большим пшиком" и заявили, что это не является компетенцией государства.

Как сообщал "Обозреватель", о том, что Порошенко объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви ранее стало известно СМИ.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУАПЦ
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