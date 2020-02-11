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11 февраля • обновлено в 07:52
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"Конкуренции нет": Ермак рассказал о своем отношении к Богдану

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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что не имеет никаких конфликтов с руководителем Офиса главы государства Андреем Богданом.

По его словам, каждый из них выполняет отведенную ему функцию. "У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – сказал Ермак в эфире "Украина 24".

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Андрей Ермак и Андрей Богдан

Андрей Ермак и Андрей Богдан

При этом Ермак уверяет, что сейчас наблюдается объединение вокруг Зеленского всех сил. Это якобы было заметно на его последней встрече с фракцией "Слуга народа".

Ранее СМИ сообщали, что конфликт между Богданом и Ермаком якобы обострился из-за внутриполитических вопросов.

Как писал OBOZREVATEL, Ермак сопровождает Зеленского в международных визитах, участвует в переговорах в "нормандском формате", курирует вопросы обмена пленными и отвечает за Украину-американские отношения. Благодаря этому Ермак якобы стал противовесом главе Офиса президента Андрею Богдану.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Андрей Богдан Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
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