''Конфликт задач'': Гусовский рассказал о проблемах в ''Самопомочі''

Экс-руководитель фракции "Самопоміч" в Киевсовете Сергей Гусовский заявил, что лидер политсилы Андрей Садовый не может качественно выполнять свои обязанности, будучи одновременно мэром Львова.

Гусовский также отметил, что "Самопоміч", являясь региональной львовской партией, называла себя всеукраинской, передает "Информатор".

"Ощущался конфликт задач. Не интересов, а именно задач. Невозможно эффективно работать городским головой и одновременно быть лидером политической партии", - сказал политик.

По его словам, попытка руководить из Львова, одновременно выполняя колоссальную работу мэра большого города, сыграла с Андреем Садовым "злую шутку". Ему пришлось делегировать многие задачи партийного строительства народным депутатам от фракции.

"Практика строительства партийной организации, в том числе, предусматривает возможность руководства конфликтами. Во многих региональных партийных организациях "Самопомочі" возникли недоразумения", - подчеркнул Гусовский.

Он также обратил внимание на то, что Андрей Садовый заявил о намерениях принимать участие в президентских выборах. Как предположил Гусовский, в "Самопомочі" может быть три потенциальных кандидата в президенты: лидер партии Андрей Садовый, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и депутат Верховной Рады Егор Соболев. Гусовский отметил, что, как показывает социология, никто из них не сможет рассчитывать на победу.

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В Киевсовете бывшие депутаты партии создали группу "Киевская команда", в которую вошли 17 депутатов. Сергей Гусовский ожидает ее расширения. Он говорит о создании новой политической силы, способной объединить демократические силы Украины, то есть бывший электорат "Самопомочі".

Как писал OBOZREVATEL, 6 сентября исполнительный комитет партии исключил четырех депутатов Киевского горсовета из политсилы. Комментируя это решение, в "Самопомочі" отметили, что данные лица нанесли ущерб репутации.

Позже OBOZREVATEL из собственных источников стало известно, что Сергей Гусовский - один из исключенных депутатов - создал группу, которая не контролировалась из партийного центра. Отмечается, что Гусовский объединил вокруг себя фракцию в горсовете.

Политик прокомментировал свой уход, сказав, что это "является ничем иным, как попыткой расправы с неудобной киевской командой".

27 сентября в Киевсовете вновь создали фракцию "Самопоміч", которая была распущена на заседании 11 сентября. В обновленный состав вошли два депутата.