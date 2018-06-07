Компромисс по Антикоррупционному суду не достигнут - СМИ

Международные партнеры Украины и власти страны пока не достигли окончательного согласия по законопроекту об Антикоррупционном суде.

"Подтверждение от международных партнеров о достижении компромисса пока не поступало", – сообщил "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

По его словам, помимо наиболее дискуссионного требования относительно полномочий Совета международных экспертов, все еще подлежит уточнению ряд других условий.

"Таким образом, переговоры по суду на этот момент еще продолжаются", – добавил собеседник агентства.

Напомним, ранее народный депутат Мустафа Найем заявил, что по результатам переговоров с МВФ в ночь на 7 июня удалось достичь компромисса вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде касательно права вето.

Как сообщал OBOZREVATEL, создание Антикоррупционного суда является одним из основных требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша. 15 декабря 2017 года Порошенко анонсировал внесение на рассмотрение Верховной Рады законопроекта, который он лично предложил.

1 марта Верховная Рада его приняла в первом чтении. 29 мая Порошенко рассказал, что создание, возможно, произойдет уже к концу 2018 года.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подаст в отставку, если депутаты не примут закон.