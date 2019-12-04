"Комик должен смешить": "Слуга народа" угодила в нелепый конфуз. Фото

"Слуга народа" угодила в конфуз, информируя общество о "трансфертном ценообразовании".

На странице партии в Facebook был опубликован пост о принятом парламентом законопроекте о деофшоризации, в который дважды вносили правки из-за ошибок. Об этом сообщила помощник-консультант главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ольга Германова.

"Во вчерашнем посте "Слуги народа" было "транспортное ценообразования", сегодня появилось сначала "трансферное" и только потом "трансфертное".

И оно, конечно, весело, если бы не печаль из-за того, что такие глупости происходят в нашей стране", – написала она.

"Мораль: каждый должен заниматься своим делом. Фотограф – снимать, профессор – преподавать, комик – смешить", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "слуги народа" опозорились в Верховной Раде на заседании перед детьми.

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