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Колесников поздравил Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании

1.7т Читать материал на украинском

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников поздравил Бориса Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании.

Поздравление Колесников опубликовал на своей странице в Facebook. Он вспомнил, как Джонсон, будучи на должности мэра Лондона, работал над подготовкой к Олимпиаде-2012.

"В это же время я руководил процессом подготовки Украины к Евро-2012. На совместных встречах мы делились опытом и находили пути решения сложных проблем. Оба события прошли и в Великобритании, и в Украине с огромным успехом", – написал премьер-министр Оппозиционного правительства.

Борис Колесников

Борис Колесников

Facebook Бориса Колесникова

Колесников уверен, что Джонсон так же успешно будет работать и на должности премьер-министра. Политик пожелал новому руководителю правительства Великобритании и его стране успехов и процветания.

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Персоны
Борис Колесников Борис Джонсон
Место
Украина
Тег
Оппозиционный блок
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Frog Green
Frog Green
Борис Колесников-это кто,? "СуперконтРик " наверное...
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Ш. Олег
Ш. Олег
А, я понял! На "Обозе", вероятно, стоит автоматический фильтр на определённые слова. Написал "де*илов" со звёздочкой - и комментарий не пропал. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тереза Мэй была совсем не Тетчер, и Боре тоже Черчиллем не стать, но выбор англичан не опрометчив - он абсолютно времени под стать…
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Ш. Олег
Ш. Олег
… В эпоху выдающихся де*илов и неуравновешенных особ вполне уместен этот клоун милый с причёскою, похожей на сугроб. :)
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