Колесников поздравил Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников поздравил Бориса Джонсона с назначением премьер-министром Великобритании.

Поздравление Колесников опубликовал на своей странице в Facebook. Он вспомнил, как Джонсон, будучи на должности мэра Лондона, работал над подготовкой к Олимпиаде-2012.

"В это же время я руководил процессом подготовки Украины к Евро-2012. На совместных встречах мы делились опытом и находили пути решения сложных проблем. Оба события прошли и в Великобритании, и в Украине с огромным успехом", – написал премьер-министр Оппозиционного правительства.

Борис Колесников Facebook Бориса Колесникова

Колесников уверен, что Джонсон так же успешно будет работать и на должности премьер-министра. Политик пожелал новому руководителю правительства Великобритании и его стране успехов и процветания.

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