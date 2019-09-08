Кого Украина отдала на обмен: в военной прокуратуре дали пояснение

13 из 35 человек, переданных России в рамках обмена "35 на 35", полностью признали свою вину и просили президента Владимира Зеленского о помиловании или отпущены под личное обязательство.

10 из них являются гражданами Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как отметил он, военная прокурора проводила досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержала гособвинение в отношении 13 переданных РФ заключенных.

Обмен между Украиной и Россией Коллаж

Седиков Алексей Сергеевич, гражданин РФ, осужден приговором Попаснянского районного суда Луганской области от 03.03.2017 за участие в составе террористической организации "ЛНР" в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование. Сидоров Денис Владимирович, гражданин РФ, осужден приговором Торезского городского суда Донецкой области от 08.02.2017 за участие в составе террористической организации "ДНР" в боевых действиях против подразделений сил АТО, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование. Агеев Виктор Александрович, гражданин РФ, осужден приговором Новоайдарского районного суда Луганской области от 25.01.2018 за участие в террористической организации "ЛНР" и незаконное обращение с огнестрельным оружием по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Применено помилование. Баранов Александр Вячеславович, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма. Осужден приговором Подольского районного суда от 08.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование. Одинцов Максим Евгеньевич, гражданин Украины, который в 2014 году после оккупации Российской Федерацией территории Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ после оккупации Крыма. Осужден приговором Дарницкого районного суда от 06.02.2018 за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование. Просолова Юлия Вадимовна, гражданка Украины, осуждена приговором Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 25.09.2018 за совершение по заданию руководителей террористической организации "ДНР" террористического акта 31.03.2017 в г.. Мариуполь, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Хараберюш А.И., по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины к 12 годам лишения свободы. Применено помилование. Ежов Станислав Станиславович, гражданин Украины, осужден приговором Голосеевского районного суда г. Киева от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи заместителем руководителя протокола премьер-министра Украины оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 3 года 28 дней, который он отбыл находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство). Васьковский Андрей Сергеевич, гражданин Украины, осужден приговором Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 за совершение государственной измены (будучи сотрудником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины оказывал помощь разведывательным органам Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком 1 год 7 дней, который он отбыл находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство). Ломако Юрий Николаевич, гражданин Украины, осужденный приговором Очаковского горрайонного суда Николаевской области от 11.04.2019 за совершение государственной измены путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 5 годам лишения свободы. Применено помилование. Лазарев Сергей Александрович, гражданин Украины, осужденный приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области от 03.09.2018 за совершение государственной измены путем передачи Главному управлению Генерального штаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к 4 годам лишения свободы. Применено помилование. Кореновский Дмитрий Евстафьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство. Федоров Виктор Андреевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство. Хоменко Олег Юрьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

По словам Матиоса, обвиняемым по делу о сбитом над Донбассом Boeing MH17 Владимиром Цемахом и главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским "занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК соответственно, представлявшие государственное публичное обвинение по поручению руководства ГПУ".

Напомним:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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