Когда КСУ примет решение по роспуску Рады: названы сроки

Конституционный суд Украины должен принять решение по поводу Указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела.

"У них есть месяц", – рассказал OBOZREVATEL профессор права Виктор Мусияка.

"За месяц они должны завершить рассмотрение", – подчеркнул он. Как пояснил правовед, отсчет 30 дней ведется с момента начала рассмотрения дела. Согласно сообщению пресс-службы Конституционного суда, эта дата – 4 июня.

Заседание Конституционного суда Украины 112 Украина

Таким образом, КСУ должен принять решение по Указу президента Зеленского не позже 5 июля. В то же время, по оценкам Мусияки, оно может быть принято и раньше. В этом контексте он заметил: "Многие решения они принимали очень быстро".

В частности, правовед напомнил о том, как оперативно Конституционный суд озвучил решение, "когда Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений по поводу правосудия, где предлагал изменить формулировку об основаниях для отставки Генерального прокурора". Тогда "Конституционный суд принял решение буквально за ночь", – напомнил Мусияка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня состоялось заседание КСУ, на котором присутствовал президент Зеленский.

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