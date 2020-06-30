Клитина в полуголом видео заявила о создании партии

Бывший заместитель министра инфраструктуры, советник главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции".

Полуголое видеообращение в купальнике чиновник опубликовала на YouTube. По ее словам, она намерена разобраться с "политическими проститутами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политически проститутами", – говорится в сообщении.

Также Клитина планирует "разобраться со всеми коррупционерам" и призвала желающих присоединиться к ней.

"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, но и облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им красть на "Укрзалізниці". Скажем "нет" политическим проститутам", – резюмировала политик.

Александра Клитина (Facebook\Александра Клитина)

В Facebook Клитина написала, что хотела сначала назвать партию "Клитина против проститутов", но такое название могло бы не пройти цензуру.

"Решили назвать "Украина против коррупции" – хочу обратить внимание, что это вовсе не сексистский лозунг и мы рады каждому настоящему мужчине, который решит нас поддержать! Но хочу обратить внимание, что коррупционеры у нас в основном все мужчины – то есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине", – написала она.

Клитина отметила, что основным направлением партии будет очистки Украины от "коррупционеров и политических проститутов".

"Идея разработать пакет антикоррупционных реформ, чтобы внедрять одновременно по всем направлениям и не дать шанса коррупционной гидре приспособиться! Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением", – добавила она.

Вскоре Клитина заявила, что больше не является советником председателя Государственного космического агентства Украины, поскольку ее уволили. По мнению бывшей чиновницы, это случилось из-за того, что "Зеленский просто испугался конкуренции".

Клитина в полуголом видео заявила о создании партии Скриншот

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