Клитина в полуголом видео заявила о создании партии
Чиновник записала видео в купальнике на фоне природы
Партия получила название "Украина против коррупции"
Клитина призвала всех желающих присоединиться к ней
Александра Клитина. Скриншот
Бывший заместитель министра инфраструктуры, советник главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции".
Полуголое видеообращение в купальнике чиновник опубликовала на YouTube. По ее словам, она намерена разобраться с "политическими проститутами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию "Украина против коррупции", чтобы разобраться наконец с этими политически проститутами", – говорится в сообщении.
Также Клитина планирует "разобраться со всеми коррупционерам" и призвала желающих присоединиться к ней.
"Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий - он меня не только уволил, но и облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им красть на "Укрзалізниці". Скажем "нет" политическим проститутам", – резюмировала политик.
Александра Клитина (Facebook\Александра Клитина)
В Facebook Клитина написала, что хотела сначала назвать партию "Клитина против проститутов", но такое название могло бы не пройти цензуру.
"Решили назвать "Украина против коррупции" – хочу обратить внимание, что это вовсе не сексистский лозунг и мы рады каждому настоящему мужчине, который решит нас поддержать! Но хочу обратить внимание, что коррупционеры у нас в основном все мужчины – то есть по статистике у женщин есть больше шансов преодолеть коррупцию в Украине", – написала она.
Клитина отметила, что основным направлением партии будет очистки Украины от "коррупционеров и политических проститутов".
"Идея разработать пакет антикоррупционных реформ, чтобы внедрять одновременно по всем направлениям и не дать шанса коррупционной гидре приспособиться! Сама партия планируется левоцентристского характера с сильным экологическим направлением", – добавила она.
Вскоре Клитина заявила, что больше не является советником председателя Государственного космического агентства Украины, поскольку ее уволили. По мнению бывшей чиновницы, это случилось из-за того, что "Зеленский просто испугался конкуренции".
Клитина в полуголом видео заявила о создании партии Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ноябре нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала основанием для падения доверия к чиновнице.
Сама Клитина заявила, что фейк о ней запустили из-за отсутствия других компроматов.
Однако оправдания в свой адрес чиновница читала с бумажки, за что получила замечания от журналистов.
В итоге в конце ноября Клитина все же была уволена с занимаемой должности по представлению главы МИУ Владислава Криклия.
Позже Александра Клитина стала советником председателя Государственного космического агентства Украины.