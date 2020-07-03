Клитина в купальнике записала новое видео: обратилась к россиянам
Александра Клитина решила представить себя инопланетянкой.
Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина записала новое провокационное видео в купальнике.
Экс-чиновница выступила на русском языке, аргументировав это тем, что в России она "тоже уже звезда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я решила сделать социальный эксперимент – представить, что я инопланетянка, и пойти пообщаться с украинскими СМИ… Я не знаю эти телеканалы и журналистов, я не смотрю ток-шоу, у меня нет пиар-менеджеров или даже пресс-секретаря, я просто приходила куда приглашают и пыталась с ними контактировать", – заявила Клитина.
Она отметила, что ее "как инопланетянку" удивляет, почему людям интересно унижать друг друга, но при этом не интересны проблемы экологии и что они умирают от рака, потому что загрязняют свою среду обитания.
"Почему никого не интересуют политические проституты, которых я знаю, что полно и в России – не даром же такая кличка у вашего лидера, российские проституты просто более стабильны", – добавила бывшая замминистра.
Позднее Клитина опубликовала в Facebook самые яркие комментарии к своему видео, а также коллаж космонавта в космосе с ее лицом и подписью "Ну а как тебе такое, Илон Маск?".
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", сняв видео в откровенном купальнике с глубоким декольте.
Она сказала, что ее целью является борьба с "коррупционерами и проститутами" в Украине.
Затем она назвала себя конкуренткой президента Владимира Зеленского и заявила, что из-за этого ее уволили с должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.
Ранее Клитина стала фигуранткой секс-скандала: нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что она якобы получила свою должность через постель.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала основанием для падения доверия к чиновнице.
Сама Клитина убеждала, что фейк о ней запустили из-за отсутствия других компроматов.
Впрочем, в конце ноября чиновницу все же уволили с занимаемой должности по представлению Криклия.