Клитина: сделать что-либо хуже, чем сделала я, любой женщине будет сложно. Видео

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина считает, что записав обращение в полуголом виде, она облегчила жизнь женщинам в Украине.

В эфире ISLND TV 2 июля политик пояснила, что другим женщинам после нее сделать что-либо хуже будет сложно.

"Я хочу, чтобы после моего опыта женщинам в Украине стало легче. Легче в политике, легче добиваться успеха. Сделать что-либо хуже, чем сделала я, любой женщине в нашей прессе будет сложно", – сказала Клитина.

Она убеждена, что после ее поступка других женщин станут воспринимать более серьезно, несмотря на то, во что они одеты и какая у них грудь.

"Я хочу продемонстрировать, что не важно, как ты выглядишь. Важно, что у тебя в голове, и на это нужно обратить внимание прежде всего", – подчеркнула Клитина.

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