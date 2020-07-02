Клитина: сделать что-либо хуже, чем сделала я, любой женщине будет сложно. Видео
Клитина пояснила запись видео в купальнике. Фото ord-ua.com.
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина считает, что записав обращение в полуголом виде, она облегчила жизнь женщинам в Украине.
В эфире ISLND TV 2 июля политик пояснила, что другим женщинам после нее сделать что-либо хуже будет сложно.
"Я хочу, чтобы после моего опыта женщинам в Украине стало легче. Легче в политике, легче добиваться успеха. Сделать что-либо хуже, чем сделала я, любой женщине в нашей прессе будет сложно", – сказала Клитина.
Она убеждена, что после ее поступка других женщин станут воспринимать более серьезно, несмотря на то, во что они одеты и какая у них грудь.
"Я хочу продемонстрировать, что не важно, как ты выглядишь. Важно, что у тебя в голове, и на это нужно обратить внимание прежде всего", – подчеркнула Клитина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Клитина в конце июня записала заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", сняв видео в откровенном купальнике с глубоким декольте.
Она также назвала себя конкуренткой Зеленского и заявила, что из-за этого ее уволили с должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.
Позднее Клитина призналась, что у нее силиконовая грудь.
После ажиотажа с силиконовой грудью сказала, что курила травку и ходила в секс-кварталы.