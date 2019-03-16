Климкин анонсировал перемены с гражданством для части украинцев

Представителям украинской диаспоры нужно предоставлять двойное гражданство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радіо Культура". "Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто должны прописать критерии. Конечно, нам нужно к этому идти", – сказал он.

Климкин отметил, что государство теряет тысячи украинцев, которые могли бы работать в госорганах Украины, заниматься бизнесом или создавать современную культуру в стране.

Павел Климкин

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине предлагали жестко наказывать лица, у которых есть двойное гражданство.

Климкин заявлял, что нужно подготовить новый закон, который подразумевает наказание за наличие паспорта другого государства.

Однако в октябре глава МИД выступил за общественные дискуссии по этому вопросу.

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