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Климкин анонсировал перемены с гражданством для части украинцев

1.3тЧитать материал на украинском

Представителям украинской диаспоры нужно предоставлять двойное гражданство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Радіо Культура". "Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто должны прописать критерии. Конечно, нам нужно к этому идти", – сказал он.

Климкин отметил, что государство теряет тысячи украинцев, которые могли бы работать в госорганах Украины, заниматься бизнесом или создавать современную культуру в стране.

Павел Климкин

Павел Климкин

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