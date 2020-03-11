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11 марта • обновлено в 12:35
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Кличко сделал выбор между Порошенко и Зеленским

5.1т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, выбирая между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, он выбрал бы своего брата Владимира.

Такую позицию политик озвучил в интервью для авторского проекта "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если выбирать между Порошенко или Зеленским, – возьму своего брата. Он надежный, в разведку можно пойти, с уверенностью, что вернешься", – сказал мэр Киева.

Что касается отношения к нынешнему президенту Украины Зеленскому, то Кличко подчеркнул, что очень хочет, чтобы лидер государства добился поставленных целей.

"Мы все надеемся. И знаете что? Я искренне делаю все, чтобы помочь ему, потому что тем самым помогаю стране", – отметил городской глава украинской столицы.

Вместе с тем, он уклончиво ответил на вопрос о том, мог ли бы стать частью команды Зеленского, намекнув, что не любит менять политические предпочтения.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

"То есть я всегда был красного цвета, как представитель партии "Удар", а сейчас красный поменять на зеленый? Хороший микс такой получается. Я никогда не менял цветов в этом направлении. И таких предложений я не получал. Если получу, смогу подумать и вам скажу", – сказал Кличко.

Говоря о своих отношениях с Порошенко, мэр Киева признался, что не виделся с ним уже более полугода, однако подчеркнул, что не считает свой бывший альянс с пятым президентом Украины ошибкой.

"В этот момент, я убежден, нужно объединяться. Удивительно выглядело, когда те люди, которые стояли по одну сторону баррикад, придя к власти, начинают бороться за кресла, за должности. Мне кресла и должности не нужны. Люди спрашивают: а как президентом стать? А я говорю: а сколько президентов в мире? Более 200. А сколько чемпионов в тяжелом весе? Этих президентов может и никто не знать, но нет ни одной страны, где бы с уважением не относились к человеку, показывающей высокий спортивный результат в мире", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кличко рассказал, как смог сохранить за собой должность мэра Киева. По его словам, к этому власть Украины призвал бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джулиани. Он обсудил этот вопрос с советником Зеленского.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Орест Сохар Владимир Кличко Петр Порошенко Владимир Зеленский Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
Орестократия
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
молодець куди там братися 95 підворотні
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Потому что гладиолус!
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