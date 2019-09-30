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30 сентября • обновлено в 17:28
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Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения

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Мэр Киева Виталий Кличко подал иск против главы Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил адвокат Кличко Алексей Шевчук, передает theБабель. В частности речь идет о возможном превышении полномочий Богданом, когда он направил в Кабинет министров письмо, которое стало основанием для правительства рассмотреть представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА. По словам адвоката, в таких действиях главы ОП усматриваются признаки уголовного преступления.

"То есть Кабинет министров рассматривал то, что было внесено в незаконный способ, и если президент сегодня подпишет это представление, он может стать соучастником этого преступления", — пояснил защитник.

Виталий Кличко и Андрей Богдан

Виталий Кличко и Андрей Богдан

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Шевчук добавил, что если суд подтвердит наличие признаков преступления в отправке Богданом упомянутого письма, защита Кличко будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Кроме того, защита мэра подала еще один иск, в котором требует признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту предложения об увольнении Кличко и просит отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Виталий Кличко Андрей Богдан Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кличко никак не наворуется м..зь
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филипп филипыч
филипп филипыч
педалик попрыгай лучше на мосту
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