Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко подал иск против главы Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил адвокат Кличко Алексей Шевчук, передает theБабель. В частности речь идет о возможном превышении полномочий Богданом, когда он направил в Кабинет министров письмо, которое стало основанием для правительства рассмотреть представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА. По словам адвоката, в таких действиях главы ОП усматриваются признаки уголовного преступления.

"То есть Кабинет министров рассматривал то, что было внесено в незаконный способ, и если президент сегодня подпишет это представление, он может стать соучастником этого преступления", — пояснил защитник.

Виталий Кличко и Андрей Богдан

Шевчук добавил, что если суд подтвердит наличие признаков преступления в отправке Богданом упомянутого письма, защита Кличко будет обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями.

Кроме того, защита мэра подала еще один иск, в котором требует признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту предложения об увольнении Кличко и просит отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Как писал OBOZREVATEL:

нардеп Александр Ткаченко заявил, что поддерживает предложение депутатов Киевсовета и их обращение к президенту Украины о проведении аудита работы действующего мэра Виталия Кличко и всех подчиненных структур.

Напомним, Кабмин за закрытыми дверями поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

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