Кива выступил с громким заявлением на РосТВ и нарвался на Скабееву

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива появился в эфире российского пропагандистского канала, чтобы объяснить свою выходку с маской Джокера в Раде.

Он заявил, что украинская власть якобы играет на руку западным и американским партнерам Украины, "фактически выполняя под указку те проекты, которые спускают сверху". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Свою выходку Кива назвал протестом "народного депутата и гражданина, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто называет себя "слугами народа".

В ответ ведущая пропагандистского канала Ольга Скабеева в грубой форме призвала Киву не портить имидж Украины

"Я призываю не смеяться на эту тему. Это же серьезно. Это же имидж Украины, вы же в НАТО идете, у вас же агрессия, аннексия и вот это вот все. А потом вы скачете в резиновых масках, с кровоподтеками! Почему вы злой клоун в конце концов, а не добрый?!" – набросилась Скабеева.

"Я добился того, что люди услышали. Сегодня идет давление на свободу слова и принимают те законы, которые фактически являются убийственными для страны и для народа Украины. И мы как оппозиционная партия должны этому противостоять. У нас сегодня существует давление на те каналы, которые дают сбалансированную политику, и это порождает протест", – заявил Кива.

Он добавил, что украинский парламент превратился в еще одно цирковое представление. В то же время депутат считает, что политика сейчас должна быть более яркой.

"Грустно от того, что происходит в этом парламенте. Они должны увидеть и понять свое лицо, а не то лицо, которые они привыкли рисовать и славить на экранах телевизоров – хорошо завуалированное, с хорошими тезисами", – сказал Кива.

Он добавил, что вести яркую политику можно поучиться у Владимира Жириновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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