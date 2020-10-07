Кива угодил в международный скандал из-за войны в Карабахе

В Азербайджане возмутились заявлением нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который призвал помогать Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Азербайджана в Украине. Дипломаты обратились к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

"Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на его странице Facebook о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания Кивы "оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине".

Также в посольстве отметили, что такие заявления политика могут вызвать возмущение не только в Азербайджане и Турции, но также и у украинской и мировой общественности.

"Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды", – подчеркнули в иностранном ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения обвинила Азербайджан в провокациях в Нагорном Карабахе.