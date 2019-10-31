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31 октября • обновлено в 21:35
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Ерзал с высунутым языком: Кива опять стал "звездой" Рады. Видеофакт

2.2т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, который стал звездой PornHub из-за неприличного поведения в Верховной Раде, бездельничал на очередном пленарном заседании.

Соответствующее видео, снятое в четверг, 31 октября, опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Кива ерзает на кресле, не обращая внимание на происходящее в сессионном зале. С отстраненным видом он нажимал что-то на пульте и смотрел в телефон. Когда же нардеп заметил, что все это снимали журналисты, подмигнул и показал на камеру язык.

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Кива опять стал "звездой" Рады

Кива опять стал "звездой" Рады

Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на поведение Кивы. Часть украинцев посмеялись над парламентарием, другие же возмутились тем, как нардеп проводит время в Раде.

"Детский сад, младшая группа", "Как ребенок", "А рукам все равно покоя нет", "Ну скучно дядьке", "А коллег послушать?", "Шкодник", – написали в комментариях.

Ерзал с высунутым языком: Кива опять стал "звездой" Рады. Видеофакт
Ерзал с высунутым языком: Кива опять стал "звездой" Рады. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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