Ерзал с высунутым языком: Кива опять стал "звездой" Рады. Видеофакт

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, который стал звездой PornHub из-за неприличного поведения в Верховной Раде, бездельничал на очередном пленарном заседании.

Соответствующее видео, снятое в четверг, 31 октября, опубликовал в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как Кива ерзает на кресле, не обращая внимание на происходящее в сессионном зале. С отстраненным видом он нажимал что-то на пульте и смотрел в телефон. Когда же нардеп заметил, что все это снимали журналисты, подмигнул и показал на камеру язык.

Кива опять стал "звездой" Рады Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на поведение Кивы. Часть украинцев посмеялись над парламентарием, другие же возмутились тем, как нардеп проводит время в Раде.

"Детский сад, младшая группа", "Как ребенок", "А рукам все равно покоя нет", "Ну скучно дядьке", "А коллег послушать?", "Шкодник", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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