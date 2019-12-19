"Не мужчина, а баба!" Кива эмоционально рассказал об "уничтожении стержня" и чувствах к Зеленскому. Видео

Депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив при этом, что "пытается относиться к нему как к мужчине".

Соответствующий комментарий политика на своей странице в Facebook опубликовал корреспондент ObozTV Вячеслав Буткалюк (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Илья Кива и Владимир Зеленский Коллаж

"Я стараюсь еще, искренне говорю – стараюсь еще, как мужчина к Зеленскому относиться как к мужчине. И когда мы чувствуем к себе наплевательское вот такое отношение, как будто бы нас не существует, у нас единственная возможность, которая осталась, – избрать свое будущее, избрать свою судьбу", – заявил нардеп.

"А не вот, под покровом ночи, с шайкой аферистов и шарлатанов уничтожать стержень мужчины. Если мужчина плетет своим языком, то это не мужчина, а баба", – продолжил он.

Отметим, Илья Кива выступает против отмены моратория на продаж земли в Украине, сторонником чего является команда президента. Из-за своей позиции депутат уже успел ввязаться в несколько потасовок и курьезов. Так, недавно Киву заметили в Раде с плакатом, на котором была допущена грамматическая ошибка.

Как писал OBOZREVATEL, 18 декабря на заседании аграрного комитета Верховной Рады народные депутаты во главе со скандальным Ильей Кивой устроили потасовку.

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