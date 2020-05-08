Киев не будет отзывать своего посла в Грузии – Зеленский

Украина не будет отзывать своего посла в Грузии, несмотря на аналогичные действия грузинской стороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Луганскую область, назвав отзыв посла Грузии в Киеве ошибкой.

"Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", – сказал он.

Михеил Саакашвили и Владимир Зеленский

По убеждению Зеленского, после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут.

"Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, а я являюсь президентом Украины, который назначил его", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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