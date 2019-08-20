Киев снял с Израилем острый вопрос о переносе своего посольства в Иерусалим

Киев не намерен переносить свое дипломатическое представительство из Тель-Авива в Иерусалим, вместо этого договорился с Нетаньяху открыть в израильской столице новое учреждение.

Об этом говорится в статье "Решение с последствиями: перенесет ли Украина посольство в Иерусалим".

"Речь идет о возможности открытия инновационного офиса в Иерусалиме – и такого же офиса в Киеве, которые будут работать параллельно на привлечение инвестиций", - рассказал OBOZREVATEL собеседник в дипломатических кругах.

Зеленский и Нетаньяху

По его словам, такая идея возникла в окружении Владимира Зеленского и Беньямина Нетаньяху, соответствующее поручение они спустили на уровень исполнителей в МИД. "Сейчас эта идея еще не оформлена в концепцию, поэтому не известно даже кто там будет работать – дипломаты, госслужащие или просто наемный персонал (местный и из Украины), какой статус будут иметь эти представительства и тп", - говорится в статье.

По расчетам МИД, перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим потребовал бы дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет в сумме более 2,5 млн долларов. При этом, расчеты не учитывают дополнительных расходов, которые могут возникнуть в процессе переезда, обустройства и обеспечения безопасности нового здания посольства.

"Таким образом, идею с этим представительством можно считать компромиссным вариантом: Киев дает "пас" Нетаньяху - возможность показать своим избирателям "победу". Взамен – планирует получить бонусы в виде политической лояльности Израиля и даже определенной помощи (лоббизм молодого украинского президента перед будущей его встречей с президентом США Трампом, с которым у Нетаньяху близкие отношения). Киеву такой вариант позволяет также избежать проблем со странами арабского мира", - говорится в материале.

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