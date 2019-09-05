"Танцует тот, кто платит": Казарин указал на главный просчет Зеленского

Прежде, чем стимулировать парламент голосовать за такие громкие решения, как отмена депутатской неприкосновенности, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало решить проблему зарплат чиновников.

Ведь без пересмотра этого вопроса они по прежнему будут зависеть от олигархов и их доплат в конвертах, написал в статье для "Крым. Реалии" журналист Павел Казарин.

"Чиновника танцует тот, кто ему платит. Если ты не заполняешь вакуум – это делает кто-то еще. Это правило универсальное. Украина не исключение. Мы два десятилетия живем в пространстве тотального лицемерия. Обыватель хочет, чтобы чиновники жили на прожиточный минимум. Политики боятся поднимать зарплаты в госсекторе. Депутаты делают вид, будто живут на одну зарплату. Хотя система неофициальных доплат существовала всегда. Деньги в конвертах получали большинство из тех, кто в силу должности мог торговать своей лояльностью", – отметил Казарин.

Он признал, что исключения в такой системе координат, безусловно, были, однако они лишь подтверждали правило – бюрократия принадлежит тому, кто ей платит. Журналист подчеркнул, что речь идет не только о депутатском корпусе, но и сотнях чиновников по всей стране.

"Они делали вид, что живут на официальную зарплату. Мы делали вид, что верим в это. Любая попытка платить "рыночные" деньги приводила к "кейсу Коболева". Когда о зарплате главы "Нафтогаза" не говорил лишь ленивый. Смена власти поменяла фамилии – но не правила игры. Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Может отменять неприкосновенность, концентрировать силовые полномочия, расставлять на ключевых должностях доверенных людей. Но ключевой вопрос останется прежним: а кто будет платить чиновникам?" – задается вопросом Казарин.

Владимир Зеленский

По его словам, в сложившейся ситуации есть несколько вариантов. Первый – власть волевым решением поднимает зарплаты, делает госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки и объясняет избирателю, что несколько тысяч долларов – это адекватная компенсация для чиновника среднего уровня. Кроме того, она получает право на то, чтобы говорить о реальном изменении правил игры и попутно несет имиджевые издержки.

Второй вариант – власть сохраняет систему доплат в конвертах, выстраивает схемы в госкомпаниях, на таможне или в налоговой, без которых невозможно обеспечить нужное количество "кэша", или договаривается с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

Третий путь – власть не делает ничего, позволяет олигархам и дальше приватизировать госаппарат и борется со следствиями, а не с причиной. При этом она ритуально арестовывает коррупционеров, на место которых неизбежно приходят другие коррупционеры.

"Любые законопроекты новой власти не отменят зарплатный вопрос. Потому что именно от него зависит то, кто, в конечном счете, приватизирует страну. Варианта три. Финансово-промышленные группы. Персональная вертикаль Владимира Зеленского. Или общество – если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия. И если мы не увидим решения – это будет значить, что оно уже принято", – подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Казарин предупредил Зеленского, что после начала работы новой Верховной Рады ему предстоит серьезная проверка на прочность. Ведь теперь люди, наконец, начнут оценивать его реальные действия. Поэтому у главы государства есть только два пути – или затмить достижения своего предшественника, или померкнуть перед ним.

Ранее журналист заявил, что Зеленский стал президентом Украины, потому что выбрал беспроигрышную стратегию, позволяя избирателям самим придумывать ему образ. Он подчеркнул, что Украина голосовала не за "самых умных" и "самых честных", а выбирала "торговцев чудесами": в 2019 году на роль "чудотворца" лучше всех подходил Зеленский.

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