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''Кац*пская жадность!'' Подервянский рассказал, почему Путин захватил Крым

4.5тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин оккупировал украинский Крым из-за своей жадности.

Об этом заявил украинский писатель и художник Лесь Подервянский на телеканале ATR, отметив, что "Украине нужно помогать россиянам делать ошибки" (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают. Они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг — это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок", — отметил он.

Лесь Подервянский

Лесь Подервянский

скриншот видео

Также Подервянский высказал убеждение, что все идет так, как нужно.

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"Нужно помогать делать им как можно больше ошибок, они идут с завязанными глазами к большущей яме", — заключил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подервянский ранее заявил, что Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Лесь ПодервянскийВладимир Путин
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Не,мы не жадные,мы хозяйственные!!!!)))))))
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Свиридов Андрей
Свиридов Андрей
Мдя, укроинец это диагноз
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло, что то этот эХсперд не упоминает про жадность свiдомого бидла...про земли не принадлежащее Украине....
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