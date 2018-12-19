''Кац*пская жадность!'' Подервянский рассказал, почему Путин захватил Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин оккупировал украинский Крым из-за своей жадности.

Об этом заявил украинский писатель и художник Лесь Подервянский на телеканале ATR, отметив, что "Украине нужно помогать россиянам делать ошибки" (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают. Они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг — это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок", — отметил он.

Лесь Подервянский скриншот видео

Также Подервянский высказал убеждение, что все идет так, как нужно.

"Нужно помогать делать им как можно больше ошибок, они идут с завязанными глазами к большущей яме", — заключил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подервянский ранее заявил, что Россия умирает, и чтобы понять этот факт, не надо быть предсказателем.