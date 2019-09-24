Кассовые аппараты для бизнеса: в Киеве пройдет круглый стол по скандальной инициативе Зеленского

В Украине инициировали круглый стол для обсуждения последних законодательных инициатив, охватывающих деятельность малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщили на сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность". В частности обсудят инициативу об обязательном использовании РРО – регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).
Круглый стол состоится 25 сентября в 13:00 в пресс-центре "Украинские новости" (по адресу ул. Эспланадная, 20).
В мероприятии примут участие представители общественности:
Леонид Запорожец, председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг;
Эдуард Курганский, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины";
Борис Емельдеш, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей";
Валентина Коробка, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины";
Андрей Карпов (Полтава), блогер.
А также народные депутаты Украины:
Нина Южанина;
Артур Герасимов;
Ростислав Павленко.
Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1. Он предусматривает введение программных РРО (регистратор расчетных операций), которые дадут право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.
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