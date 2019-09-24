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24 сентября • обновлено в 12:42
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Кассовые аппараты для бизнеса: в Киеве пройдет круглый стол по скандальной инициативе Зеленского

1.2т Читать материал на украинском

В Украине инициировали круглый стол для обсуждения последних законодательных инициатив, охватывающих деятельность малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы партии "Европейская солидарность". В частности обсудят инициативу об обязательном использовании РРО – регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Круглый стол состоится 25 сентября в 13:00 в пресс-центре "Украинские новости" (по адресу ул. Эспланадная, 20).

Кассовые аппараты для бизнеса: в Киеве пройдет круглый стол по скандальной инициативе Зеленского

Новости
Малый и средний бизнес получит поддержку в Украине

В мероприятии примут участие представители общественности:

  • Леонид Запорожец, председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг;

  • Эдуард Курганский, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины";

  • Борис Емельдеш, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей";

  • Валентина Коробка, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины";

  • Андрей Карпов (Полтава), блогер.

А также народные депутаты Украины:

  • Нина Южанина;

  • Артур Герасимов;

  • Ростислав Павленко.

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1. Он предусматривает введение программных РРО (регистратор расчетных операций), которые дадут право выбирать классический или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей.

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70rus xxx
70rus xxx
На Окраине все,не как людей.Кассовые аппараты плохо(воровать не дают),евробляхи годами рассекают на не зарегистрированных машинах,отмечают 2 рождества и много еще чего.
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