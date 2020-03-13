Касько и Чумак провалили аттестацию в ГПУ, набрали 42 бала из 100 на двоих – Луценко

Заместители бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки Виталий Касько и Виктор Чумак в свое время не прошли аттестацию в Генпрокуратуре.

Об этом заявил еще один экс-генпрокурор Юрий Луценко в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. По его словам, заместители главы ГПУ пытались пройти тесты неофициально.

"Виталий Касько набрал 32 балла из 100, а Виктор Чумак всего 10. Они делали тесты для себя, не прошли и отказались публично", – отметил Луценко.

Виталий Касько, Виктор Чумак и Юрий Луценко

При этом он раскритиковал идею тестирования прокуроров, так как 30% лучших сотрудников ГПУ отказались идти на переаттестацию.

"Да, знаю, что было уволено несколько десятков людей, которых я не мог законно убрать, а они подозревались в связях с коррупционерами. Но эти 5-7-20 человек не стоили того, чтобы 50% Офиса генпрокурора было вычищено", – возмутился Луценко.

Как писал OBOZREVATEL, в преобразованной Генеральной прокуратуре – Офисе Генерального прокурора Украины – изъявили желание работать 80% прокуроров из состава ведомства. Всего пройти переаттестацию решили 96% прокуроров.

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