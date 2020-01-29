"Освободили украинские солдаты": Канада разозлила пропагандистов Путина правдой о Холокосте

Премьер-министр провинции Альберта (Канада) Джейсон Кенни написал в сети, что 75 лет назад нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден украинскими солдатами.

Соответствующий пост в день памяти жертв Холокоста он опубликовал на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спустя некоторое время он отредактировал текст и убрал упоминание о том, кто именно освободил лагерь смерти. Однако кремлевские пропагандисты уже успели поднять шум вокруг изначальной версии его сообщения.

"В этот день 75 лет назад украинские солдаты освободили более 7000 заключенных из нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. С 1940 по 1945 год Освенцим был крупнейшим из четырех лагерей, управляемых нацистским режимом в Польше, с единственной целью – убийства евреев Европы и других врагов Третьего рейха", – говорилось в посте Кенни, в котором он выражал сочувствие в связи с произошедшей трагедией.

Пост Кенни об освобождении Аушвица Скриншот страницы

Его позиция заставила буквально взорваться гневом рупоров кремля. Так, текст перепостил на своем Telegram-канале скандальный украинофоб, сторонник террористов "Л/ДНР" и постоянный гость российских эфиров Владимир Корнилов.

"Вот вам наглядный пример современных манипуляций с историей Второй мировой войны! Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни в своем официальном обращении объявил о том, что Освенцим 75 лет назад освободили украинские солдаты. Когда читатели ему прямо указали на то, что это были все-таки советские (в том числе российские) солдаты, Кенни тут же исправил свое обращение. Теперь Освенцим просто освободили. Лишь бы не указывать на роль советского воина-освободителя!" – вскипел пособник оккупантов.

Аушвиц-Биркенау

Кроме того, Корнилова возмутил тот факт, что ранее Кенни вступил в спор с лектором, который отрицал, что Голодомор был актом геноцида украинского народа.

Не оставил равнодушным пост премьер-министра Альберты и одиозного пропагандиста кремлевского телевидения Евгения Попова. Он, комментируя слова канадского политика, и вовсе перешел на оскорбления. "Вот урод", – грубо выругался путинский глашатай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его выступление на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвали истерию в российском обществе.

В частности, глава украинского государства заявил, что Освенцим в 1945 году освободили украинцы, а именно – Львовская дивизия (1-й Украинский фронт).

Также он отметил, что СССР, как и нацистская Германия, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

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