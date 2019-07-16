"Какого хр*на?!" Цимбалюк поставил на место сторонников федерализации Украины

Никто из других государств, а особенно Россия, не имеет права указывать Украине, каким должно быть ее государственное устройство.

Следовательно, какие-либо разговоры о федерализации абсолютно бессмысленны, подчеркнул украинский журналист Роман Цимбалюк во время еженедельного стрима на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, он напомнил россиянам, что их собственная страна сама на самом деле не является федерацией де факто. Ведь все решения для любой ее части принимаются и утверждаются в Москве.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Когда вы нам советуете то, чем не пользуетесь сами по сути, мне кажется, здесь какой-то изъян. И самое главное – какого хр*на люди из соседней страны рассказывают, какое у нас должно быть государственное устройство?! Вот эти негодяи, которые рассказывали, что нам нужна срочно федерализация, после того, как оккупировали Донбасс, какого-то хр*на (наверное, в рамках любви к слову "Новороссия") установили границу между Луганском и Донецком. Вы такую нам хотите федерализацию? Поэтому не надо нам рассказывать по этому поводу ничего. Мы сами разберемся", – жестко ответил Цимбалюк гражданам страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк отметил, что, предлагая провести телемост между Украиной и Россией, кремлевские пропагандисты не должны забывать, какая участь постигла СССР после реализации этого шага с США. Ведь в итоге все закончилось развалом огромного государства.

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