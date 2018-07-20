"Как школьный хулиган": украинский историк раскрыл логику Путина

Президент России Владимир Путин в своих действиях руководствуется логикой школьного хулигана, которому не могут дать достойный отпор. Встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом лишь усилила у российского лидера чувство безнаказанности.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный блогер и историк Юрий Гудыменко.

"Россия сейчас - это хулиган в школе, девятиклассник, который остался на второй год. Он довольно сильный, может бить младшеклассников, забирать у них конфеты, выбрасывать рюкзаки из окон, до тех пор, пока не вызовут родителей в школу или милицию, или пока не выгонят из школы совсем", - заявил блогер.

По словам Гудыменко, "ни одного, ни второго, ни третьего пока не случилось".

"С ним разговаривают, Трамп жмет ему руку, и это только подбадривает хулигана. Пока он не получит настоящий отпор от тех, кто сильнее, он продолжит делать то же самое. Такие встречи, как с Трампом, наоборот - только подогревают эти настроения", - подчеркнул историк.

"Он думает - Крым аннексировал, в Грузии чудил в 2008 году, войну в Донецке и Луганске развязал, "Боинг" сбил - и ничего, продолжают разговаривать. И все в порядке вроде бы, и можно дальше чудить - а что мне будет?" – добавил блогер.

Как сообщал ObozTV, ранее блогер и журналист Кирилл Сазонов оценил последствия для Украины от переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

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