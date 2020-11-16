Как результаты выборов в США повлияют на позиции Украины на мировой арене

Весь мир продолжает следить за официальным подведением результатов президентских выборов в США. Решимость Дональда Трампа сыграть на теме массовых фальсификаций и украденных результатов мало кого удивила, ведь это вполне соответствует линии его поведения последних лет.

Юридические тяжбы смогут затянуть процесс транзита власти к Джо Байдену, однако лишь экстраординарные события способны будут свернуть ход событий.

Победу Джо Байдена уже успели приветствовать лидеры многих стран, в том числе украинские. Владимир Зеленский в поздравлении даже выразил уверенность, что дружба Украины и США стала только крепче.

Однако волна поздравлений и чаяний от результатов выборов скоро спадет. Украинское общество вернется к будням, где агрессия РФ на Донбассе не только не завершилась, а принимает новые гибридные формы, где институциональная модель государства продолжает испытывать все новые сотрясения, а государственные финансы нуждаются в балансировке и внешних заимствованиях. И это все на фоне новой волны распространения COVID -19.

Восток-Запад

В программном заявлении Джо Байдена от 14 октября 2020 года под названием "Видение Джо Байдена касательно отношений Америки с Украиной" отмечается, что "Байден будет стремиться завершить конфликт в Украине и совместно с европейскими союзниками будет поддерживать Украину в её стремлениях к суверенному, демократическому и процветающему будущему".

Реализация этого заявления укладывается в два направления – защита от российской агрессии и консолидация общества вокруг борьбы с коррупцией в достижении верховенства права.

Эти направления берут свое начало в 2014-2015 гг., когда Украине удалось сформировать широкий международный консенсус касательно оценки агрессии РФ и поддержки ее внутренних преобразований. Было бы наивно утверждать, что в 2020-2021 гг. продолжение работы по этим направлениям может дать качественно иной результат. Слишком много произошло изменений в ландшафте – как мировом, так и внутриукраинском.

Прежде всего, от 2014 года нас отделяет "электоральная революция" в Украине 2019 г., а также пересмотр Москвой инструментов влияния на ситуацию - от прямолинейно-военных в сторону политических и информационных.

Москва существенно усилила присутствие своих сателлитов и "друзей" в украинском политикуме, что подтвердили, в том числе, результаты местных выборов. И если донбасское направление во многом стагнирует в бесплодных попытках сторон добиться хоть сколько-нибудь стабильного прекращения огня и определения очередности выполнения Минских договоренностей, то события в украинской политике в аспекте сферы российских интересов развиваются куда более динамично и результативно.

Ни для кого ни секрет, что из-за ряда дипломатических скандалов 2019 г. в Украине фактически был приостановлен эффективнный диалог с США, о чем свидетельствует отсутствие в Киеве посла США с мая 2019 года. Вслед за этими событиями последовали более недружественные шаги в виде четырех "пресс-конференций" нардепа Андрея Деркача и скандального экс-прокурора Константина Кулика.. Без преувеличения, их действия можно трактовать как информационную спецоперацию, направленную на вмешательство в избирательный процесс в США.

Потенциал инициативы пророссийских сил в политической жизни Украины после провоцирования конституционного кризиса сразу после местных выборов также невозможно игнорировать. И стоит заметить, что кризис был спровоцирован именно атакой на основу основ американских взглядов на поддержку Украины – антикоррупционную вертикаль. Время атаки также было выбрано идеально – выборы в США, когда независимо от результата можно было бы гарантировать временное отвлечение от дел украинских несколько месяца. Нынешняя ситуация прогнозировано затянутого транзита может еще больше задержать "окно возможностей".

Высокие ставки

В свете вышеизложенного можно предполагать, что реализация очерченных новоизбранным президентом США базовых направлений американской политики в Украине на практике будет сводиться, в первую очередь, к системному противодействию российской экспансии в Украине по всем фронтам.

Отдельные элементы инструментов уже можно спрогнозировать. В частности, по мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, можно ожидать, что в кулуарах так называемые "пленки Деркача" негативно повлияют на отношение нового американского истеблишмента с отдельными политиками в Украине.

Прежде всего, к ним можно отнести фигуры уровня Андрея Деркача, Константина Кулика, Андрея Телиженко и всех тех, кто стоял в Украине за организацией репутационных атак на Джо Байдена. Нередко их еще объединяют открытые и регулярные атаки на антикоррупционную вертикаль и действия, попадающие в сферу интересов РФ в Украине.

По словам политического эксперта Владимира Цыбулько, американская сторона вряд ли будет применять новые санкции или усиливать имеющееся, но поставит украинскую сторону перед обязательством объективного расследования.

"Думаю, что уже скоро американские партнеры деликатно намекнут, что надо разобраться с фальсификаторами. И здесь уже будет вопрос к госпоже генпрокурору", - заявил эксперт в комментарии.

В этом месте резонно будет вспомнить о судьбе отдельных лиц из высших финансово-экономических кругов после взятия новой командой в США всей полноты власти. Многие в Украине предрекают им обострение проблем с законом в США. Однако, решение о каких либо репрессивно-штрафных действиях может носить и чисто политический характер.

Политолог Владимир Цыбулько также прогнозирует усиление следственных действий со стороны американской Фемиды в отношении таких фигурантов, и это может произойти уже на протяжении первого года президентства Байдена.

"Американцы будет стараться как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние, потому что последние полтора года были тяжелыми как для экономики страны, так и для ее граждан", - добавляет он.

НАБУ в большой политике

Второй вектор политики США в Украине сконцентрирован вокруг ставки на антикоррупционные органы. С одной стороны, пересмотр или отказ от безусловного иммунитета НАБУ со стороны США рушит все усилия последних 4-х лет. С другой - спустя четыре года работы НАБУ невозможно игнорировать тот факт, что директор НАБУ Артем Сытник угодил в реестр коррупционеров, а согласно опросу Центра Разумкова от 10 ноября 2020 г., недоверие к НАБУ как институции достигло невероятных 72.5%.

И если отсутствие результатов именно правоохранительной, а не пиар-активности НАБУ все еще можно оправдывать недавним запуском ВАКС и сильным противодействием со стороны старых коррупционеров, то объяснений, почему НАБУ не смогло продвинуться в деле отдельных финансовых расследований и отреагировать на многочисленные сообщения о коррупции "Центрэнерго" и "Укрнафте", нет.

Вместо этого НАБУ второй раз становится участником вмешательства в избирательный процесс в США. И если в 2016 году оно было в пользу кандидата от Демократической партии, то лишь весьма немногие обратили внимание, что в 2020 году НАБУ вместе с другими украинскими правоохранителями форсировало дело " Burisma Group"

Речь идет об истории с якобы рекордной взяткой в $6 млн., которую якобы в интересах владельца " Burisma Group" Николая Злочевского передавал налоговик Николай Ильяшенко агенту НАБУ. О нелепости этой истории в июне 2020 года было сказано немало, прежде всего обращает на себя внимание готовность опытного украинского налоговика передавать рекордную взятку через "агента", который до этого минимум 2 раза привлекался НАБУ именно для целей провоцирования взяток.

В результате НАБУ огласило подозрение самому Злочевскому, что открывало юридические возможности развития "коррупционности Бурисмы". И уж совсем парадоксальным является тот факт, что именно об этом в международных масштабах всему миру поведал и вышеупомянутые Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик.

Еще более невероятным является факт, что эпизод, который якобы хотел закрыть Злочевский, касался деятельности "Реал-банка" Сергея Курченко, а разрабатывал его опять же Константин Кулик на должности в ГПУ. Эпизод этот входил в знаменитое "400-е дело", в рамках которого прокурор Кулик расследовал деятельность и оглашал подозрения Валерии Гонтаревой, Алексею Филатову, Константину Стеценко и другим накануне первого тура президентских выборов 2019 года.

После увольнения Кулика из ГПУ отдельные эпизоды дела оказались в НАБУ без должного пересмотра на предмет соответствия требованиям закона.

Сам же Кулик не смог продолжить работать с этими политически чувствительными уголовными производствами, поскольку не был восстановлен в правоохранительных органах Украины, даже несмотря на активные усилия отдельных лиц в этом направлении. О тернистом судебном пути к восстановлению на должности в ГПУ ранее также писало РБК-Украина. При этом 2 апреля 2020 года ВАКС при поддержке прокурора САП и полном бездействии НАБУ закрыл дело о незаконном обогащении прокурора.

Как бы там ни было, однако те, кто на практике реализуют американскую политику в Украине, вероятно, столкнуться с глубиной проникновения российских и отдельных олигархических интересов в Украине. Причем глубина этого проникновения в некоторые институты может оказаться неприятно шокирующей.

В то же время, по мнению специалиста-американиста Сергея Галаки, украинским вопросом у Байдена смогут заняться, предположительно, начиная с лета или осени, поскольку до весны будет формироваться администрация, а затем потребуется небольшой промежуток, чтобы сработаться с ней.

"В первую очередь, перед Байденом стоит задача пройти этап острых пост-электоральных противоречий в обществе, противостоять пандемии коронавируса и нормализировать отношения с союзниками", - резюмирует Галака.