"Как Путин на КамАЗе!" Зеленского уличили в подражании главе России

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает в чем-то главу России Владимира Путина.

Такое мнение высказал глава оккупационного комитета так называемого парламента аннексированного Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, на такие мысли его натолкнуло то, что глава украинского государства намерен открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа, передает "РИА Новости".

Представитель оккупантов на полуострове считает, что фактически Зеленский начал брать пример с Путина. Гемпель напомнил, как президент России также открывал Крымский мост за рулем КамАЗа.

"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля мэр Днепра Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый (Центральный) мост до 14 сентября 2019 года, градоначальник подаст в отставку.

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