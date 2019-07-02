Как проголосовать на выборах в Раду 21 июля не по месту прописки: основные правила

Для того, чтобы проголосовать внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года не по месту прописки, нужно пройти соответствующую процедуру.

О ней напомнила Центральная избирательная комиссия в своем Facebook. Так, избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения и подать письменное заявление, предъявив при этом паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Уточняется, что для граждан Украины – военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

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Выборы в Раду 21 июля LIGA.net

"Проведение процедуры временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачу избирателем в орган ведения ГРИ любых документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы. Важно! Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 включительно", – предупредили в ЦИК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрациюкандидатов для участия в парламентских выборах-2019.

26 июня были определены номера политических партий в избирательном бюллетене.

Всего в одномандатных избирательных округах баллотируется более 3170 кандидатов.

По последним данным опроса группы "Рейтинг", в парламент могут пройти пять партий. Лидером электоральных симпатий стала партия "Слуга народа".

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