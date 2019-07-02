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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Как проголосовать на выборах в Раду 21 июля не по месту прописки: основные правила

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Для того, чтобы проголосовать внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года не по месту прописки, нужно пройти соответствующую процедуру.

О ней напомнила Центральная избирательная комиссия в своем Facebook. Так, избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения и подать письменное заявление, предъявив при этом паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Уточняется, что для граждан Украины – военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет.

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Выборы в Раду 21 июля

Выборы в Раду 21 июля

LIGA.net

"Проведение процедуры временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачу избирателем в орган ведения ГРИ любых документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы. Важно! Подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 включительно", – предупредили в ЦИК.

Как проголосовать на выборах в Раду 21 июля не по месту прописки: основные правила

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
ЦИК
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