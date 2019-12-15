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15 декабря • обновлено в 09:08
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"Как это может быть?" Зеленский в Париже озадачил европейцев

7.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже изменил повестку, выдвинув вопрос контроля над границей и выборов на Донбассе.

Об этом в интервью Lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников. По его словам, поведением украинского президента была озадачена французская сторона, которая заранее подготовила черновой вариант коммюнике.

На вопрос, правда ли, что канцлер Германии Ангела Меркель после двухсторонней встречи с Зеленским была предельно недовольна, Резников ответил: "Я не присутствовал на этой встрече. Сочинять не буду. Мне об этом ничего не известно. Зеленский был в нормальном рабочем состоянии".

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"В то же время мои французские коллеги сказали, что их лидеры привыкли немного к иному формату. Они говорят: "Как это может быть?". Лидеры привыкли, что все заранее обсуждено, что у них есть предварительный некий черновой вариант. Они полагали, что коммюнике уже заранее было обсуждено", – рассказал представитель Украины в ТКГ.

"Украинская сторона так не считала, потому что исходила из того, что важно. И что даже если их политические советники в черновом варианте что-то написали, это не означает, что мы с этим согласны. Потому что цель Владимира Зеленского была говорить, обсуждать и находить решение. И он базовые вещи – как то первичность границы или выборов, – поставил на обсуждение и в повестку дня", – добавил Резников.

"Как это может быть?" Зеленский в Париже озадачил европейцев

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите "нормандской четверки" в Париже стороны не подписали ни одного документа. Не подписано также было итоговое коммюнике, которое представили члены заседания.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандского формата" в Париже часто переходил на украинский язык, что стало "раздражающим фактором" для российской стороны.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Минские договоренности
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель Алексей Резников
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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васильевич василий
васильевич василий
Приехал и сказал что я не знаю что делать
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Все эти "договоренности"даже не были запечетлены документально,а значит очередная формальность.
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васильевич василий
васильевич василий
Петя геть - сказал Зеля и все
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